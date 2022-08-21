"Не быть пушечным мясом". Двое принудительно мобилизованных в ОРЛО сдались ВСУ благодаря ССО и блогеру, - InformNapalm
Двое мужчин вышли на связь с донецким блогером, солдатом ВСУ Виталием Овчаренко и сейчас находятся в безопасности вдали от линии фронта. В конце июля Овчаренко опубликовал видеообращение для принудительно мобилизованных украинцев в ОРЛО, которые не желают воевать
Об этом сообщило Международное разведывательное сообщество InformNapalm в телеграме.
Как говорится в сообщении, двое принудительно мобилизованных в так называемой ЛНР граждан Украины добровольно сдались украинским военным, чтобы не быть пушечным мясом.
"В ходе тщательно спланированной совместной операции, участники международного разведывательного сообщества InformNapalm совместно с бойцами ССО Украины встретили и доставили в безопасное место двух граждан Украины, подвергшихся принудительной мобилизации в "ЛНР", но принявших правильное решение "не быть пушечным мясом" для россиян", - пишет InformNapalm.
Мужчины вышли на связь с донецким блогером, солдатом ВСУ Виталием Овчаренко и сейчас находятся в безопасности вдали от линии фронта.
"Виталий согласовал с ними время и место "встречи", бывшие "мобики" были эвакуированы в безопасное место. По договоренности, они не будут участвовать в боевых действиях, им предоставлено убежище и возможность вернуться к мирной жизни вдали от линии фронта. Возможно, вскоре мы организуем интервью с хлопцами", - говорится в сообщении.
Видеообращение, опубликованное в конце июля известным блогером, активистом из Донецка и военным ВСУ Виталием Овчаренко, принесло первый положительный результат.
"Сейчас мы видим, как Донбасс уничтожается. Вас, кто не уехал, буквально ловят по городу, дают автомат и гонят в маразматические атаки на позиции ВСУ. Шахтеров, металлургов, музыкантов и других дончан. Тех, кто не хочет и не хотел воевать. .. Пацаны, не становитесь пушечным мясом. Сдавайтесь в плен ВСУ и вы, через некоторое время, вернетесь в семью", - говорится в видеообращении.
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