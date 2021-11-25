"Не было заседания СНБО, Украина не говорит о созыве Совбеза ООН": директор Института будущего раскритиковал бездействие властей на фоне угрозы от РФ
Все политсилы должны объединиться перед угрозой возможного полномасштабного вторжения России в Украину
Об этом заявил экс-нардеп и исполнительный директор Украинского Института Будущего Вадим Денисенко в эфире программы "Содержательно с Христиной Яцкив" на Еспресо.TV.
"К сожалению, никакого объединения, никаких идей по поводу того, что делать власть не продуцирует. По большому счету, мы теряем время, власть засунула голову в песок и ничего не делает. Я не понимаю, почему до сих пор не состоялось заседание СНБО, почему Украина до сих пор не говорит о созыве Совбеза ООН, если есть заявление нашей разведки о возможности нападения с трех сторон. Я не понимаю, почему Кабмин не проводит закрытые заседания, почему ВР не проводит их, или хотя бы соответствующие комитеты. Тероборона, сборы резервистов - о них вообще все забыли", – считает Денисенко.
По его словам, есть ощущение "будто ничего не происходит и мы живем в совершенно мирное время".
На вопрос о подготовке теробороны, которая должна быть создана с 1 января 2022 года, он ответил: "Де-факто, тероборона уже существует, как минимум, можно определенные вещи уже делать. Как-то добробаты собрались без закона о терробороне в 2014 году. Мы теряем время и расхолаживаем общество. Мы с одной стороны нагнетаем страх, потому что нет никаких ответов от власти, с другой - нам говорят, что главное не сеять панику - не вестись на провокации.О каких провокациях идет речь - для меня неизвестно. Если Путин захочет совершить провокацию - он ее сделает".
По его мнению, это тот момент, когда необходимо объединение всех политических сил для защиты Украины.
- Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют переброску российских войск к границе с Украиной.
- Впоследствии американское издание Politico обнародовало снимки со спутника, свидетельствующие о переброске Россией войск и техники к границе Украины.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикация американского издания Politico о наращивании войск на границе с Украиной является "вбросом".
- В Офисе президента нет подтвержденной информации о стягивании российских войск к границе с Украиной.
- 21 ноября руководитель ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что этой зимой Россия готовится атаковать суверенную территорию Украины.
- Американская разведка опубликовала карту с местами возможного вторжения РФ в Украину этой зимой.
- 22 ноября Кремль обвинил Украину в наращивании военных сил.
- Министр обороны Алексей Резников заявил, что не верит в большое наступление России и захват новых украинских территорий.
- 25 ноября глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что новое нападение на Украину будет слишком дорого стоить России.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.91
Покупка 26.91Продажа 27.19
-
EUR
Покупка 30.07Продажа 30.51
- Актуальное
- Важное