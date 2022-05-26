Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ежедневном видеообращении к соотечественникам, в котором рассказал о выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Не было такой привычки – принимать во внимание Украину... А почему? Не потому, что все эти люди, кто сомневался, все равно ошибались, когда оценивали потенциал нашего государства. А потому, что многие из них и оценивать не начинали. Им просто не хотелось принимать во внимание Украину. Не было такой привычки – принимать во внимание Украину. Хотя у них есть привычка принимать во внимание Россию. Причем и тогда, когда для этого нет объективных оснований", - сказал Зеленский.

"Что бы ни делало российское государство, находится кто-то, кто говорит: давайте учтем его интересы, - продолжил президент. - В этом году в Давосе это снова прозвучало. Несмотря на тысячи российских ракет, которые ударили по Украине. Несмотря на десятки тысяч убитых украинцев. Несмотря на Бучу и Мариуполь. Несмотря на разрушенные города, и, несмотря на построенные российским государством "фильтрационные лагеря", в которых убивают, пытают, насилуют и унижают, как на конвейере. Россия сделала это все в Европе".

Зеленский упомянул выступление на Форуме Генри Киссинджера, в котором американский политик призвал "отдать России кусок Украины".

"Такое впечатление, что у господина Киссинджера на календаре не 2022 год, а 1938 год, и он думал, что говорит с аудиторией не в Давосе, а в тогдашнем Мюнхене", - прокомментировал эти заявления Владимир Зеленский.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы в мире появилась устойчивая привычка – принимать во внимание Украину. Чтобы интересы украинцев не перекрывались интересами тех, кто спешит на очередное свидание к диктатору", - подытожил президент.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb