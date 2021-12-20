"Не было предложений": у Путина заявили, что не планируют встречи с Зеленским

Об этом сообщает РИА Новости.



"Ну, на самом деле, какой-либо субстантивной подготовки встречи двух президентов не ведется, никаких конкретных предложений мы от наших украинских коллег не получаем", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



Он добавил, что украинский закон, которым предоставляется гражданство преследуемым по политическим мотивам россиянам, "здесь вряд ли может играть какую-либо роль".

Напомним, ранее у Путина признали, что Украина потеряна для России как союзник и партнер.

14 декабря Рада упростила получение гражданства ветеранам войны за Украину и политическим беженцам из РФ.