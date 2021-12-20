"Не было предложений": у Путина заявили, что не планируют встречи с Зеленским
У президента России Владимира Путина заявили, что не планируют встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, потому что украинская сторона не выдвигала конкретных предложений
Об этом сообщает РИА Новости.
"Ну, на самом деле, какой-либо субстантивной подготовки встречи двух президентов не ведется, никаких конкретных предложений мы от наших украинских коллег не получаем", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он добавил, что украинский закон, которым предоставляется гражданство преследуемым по политическим мотивам россиянам, "здесь вряд ли может играть какую-либо роль".
- Напомним, ранее у Путина признали, что Украина потеряна для России как союзник и партнер.
- 14 декабря Рада упростила получение гражданства ветеранам войны за Украину и политическим беженцам из РФ.
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