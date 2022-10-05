"Не было никакого желания что-нибудь подчищать, добавлять". Путин впервые прокомментировал псевдореферендумы РФ в Украине
Российский президент уже даже не скрывает методы, которыми в РФ делаются выборы и какое они имеют отношение к подлинному "волеизъявлению" граждан
Об этом Путин рассказал на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".
"Результаты референдума, о котором вы сказали, откровенно говоря, даже самого меня не только обрадовали, но и удивили", - сказал российский диктатор.
Далее Путин признал, что организаторы "референдума" нарисовали нужные цифры так что "не было ни желания что-то подправлять, что-то подчищать, или что-то добавлять":
"Уверяю вас, и наблюдатели в этом убедились, не было ли ни желания что-то подправлять, что-то подчищать, или что-то добавлять. Мы для себя решили, и я для себя решил – будет так, как люди захотят. Как люди выскажутся, то мы и сделаем".
И добавил еще одну вещь, не имеющую отношения к каким-либо выборам в России – волеизъявление было прозрачным и объективным:
"Результат, конечно, более чем убедителен, и он абсолютно прозрачный и не подлежит никакому сомнению. Это объективные данные настроения людей".
Ранее в среду российский президент подписал конституционные "законы" о вхождении в состав четырех частично оккупированных украинских регионов, завершив формальный процесс аннексии. К Конституции России в качестве субъектов РФ прилагаются Запорожская область, Херсонская область, Донецкая и Луганская "народные республики" (самопровозглашенные ДНР и ЛНР) – ни одна из этих украинских территорий не контролируется российскими войсками полностью.
- Напомним, 20 сентября оккупанты в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожье приняли решение провести "референдумы" о присоединении этих территорий к РФ. "Референдумы" продолжались с 23 по 27 сентября. В домах херсонцев просили "правильно" проголосовать под дулами автоматов. Голосовали также россияне, приехавшие в Херсон. Также сборщики голосов "референдума" просили проголосовать за умерших и за выехавших.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.98
Покупка 39.98Продажа 40.93
-
EUR
Покупка 38.9Продажа 40.13
- Актуальное
- Важное