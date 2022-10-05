Об этом Путин рассказал на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".

"Результаты референдума, о котором вы сказали, откровенно говоря, даже самого меня не только обрадовали, но и удивили", - сказал российский диктатор.

Далее Путин признал, что организаторы "референдума" нарисовали нужные цифры так что "не было ни желания что-то подправлять, что-то подчищать, или что-то добавлять":

"Уверяю вас, и наблюдатели в этом убедились, не было ли ни желания что-то подправлять, что-то подчищать, или что-то добавлять. Мы для себя решили, и я для себя решил – будет так, как люди захотят. Как люди выскажутся, то мы и сделаем".

И добавил еще одну вещь, не имеющую отношения к каким-либо выборам в России – волеизъявление было прозрачным и объективным:

"Результат, конечно, более чем убедителен, и он абсолютно прозрачный и не подлежит никакому сомнению. Это объективные данные настроения людей".

Ранее в среду российский президент подписал конституционные "законы" о вхождении в состав четырех частично оккупированных украинских регионов, завершив формальный процесс аннексии. К Конституции России в качестве субъектов РФ прилагаются Запорожская область, Херсонская область, Донецкая и Луганская "народные республики" (самопровозглашенные ДНР и ЛНР) – ни одна из этих украинских территорий не контролируется российскими войсками полностью.

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