Об этом сообщает Белта.

По словам белорусского диктатора, война была неизбежной, но России следовало начинать полномасштабное вторжение раньше, пока Украина не была готова.

"Все к этому шло. Единственная, пожалуй, наша ошибка, что мы не решили этот вопрос в 2014-2015 годах, когда не было ни армии у Украины, ни готовности. Все хотели как-то урегулировать мирно. А они за это время создавали боеспособные вооруженные силы", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что война якобы началась не в 2014 году и поддержал заявление Владимира Путина, что якобы начала ее не Россия.

"Я абсолютно согласен с президентом Путиным, когда он говорит о том, что не мы начали эту войну. Она началась даже не в 2014 году. Она началась задолго до 2014 года. Мы видели все, что здесь происходило: тот "коричневый" переворот, который произошел и к чему Украину подводят. Видели, кто был в авангарде", – рассказал Лукашенко.