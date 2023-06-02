"Не было ни армии, ни готовности": Лукашенко назвал ошибкой, что РФ и Беларусь не решили "украинский вопрос" в 2014-2015 годах
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "украинский вопрос" следовал решать в 2014-2015 годах, когда у Киева якобы не было боеспособной армии
Об этом сообщает Белта.
По словам белорусского диктатора, война была неизбежной, но России следовало начинать полномасштабное вторжение раньше, пока Украина не была готова.
"Все к этому шло. Единственная, пожалуй, наша ошибка, что мы не решили этот вопрос в 2014-2015 годах, когда не было ни армии у Украины, ни готовности. Все хотели как-то урегулировать мирно. А они за это время создавали боеспособные вооруженные силы", - сказал Лукашенко.
Он добавил, что война якобы началась не в 2014 году и поддержал заявление Владимира Путина, что якобы начала ее не Россия.
"Я абсолютно согласен с президентом Путиным, когда он говорит о том, что не мы начали эту войну. Она началась даже не в 2014 году. Она началась задолго до 2014 года. Мы видели все, что здесь происходило: тот "коричневый" переворот, который произошел и к чему Украину подводят. Видели, кто был в авангарде", – рассказал Лукашенко.
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