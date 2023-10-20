Не будут работать карты, терминалы и банкоматы: в ночь на 21 октября ПриватБанк проведет регламентные работы
В ночь на 21 октября ПриватБанк будет проводить регламентные работы: до 5 утра не будут работать карты, терминалы, банкоматы и будет отсутствовать возможность осуществления платежей в Приват24
Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.
"Во время проведения работ в субботу 21 октября с 00:00 до 5:00 утра временно будут недоступны операции с карточками, платежи в Приват24, также "тайм-аут" будет продолжаться в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка", - говорится в сообщении.
В банке объяснили, что будут проходить плановые регламентные работы процессингового центра. Это необходимо для повышения качества и безопасности платежей.
"Обычно банк проводит работы ночью, когда большинство клиентов отдыхают. Впрочем, если вы должны совершить важные покупки и переводы в поздний час, учтите время проведения работ", - добавили в пресс-службе банка.
- Ранее стало известно, что ПриватБанк предусмотрел для клиентов возможность заказать перевыпуск платежной карты с доставкой по Новой почте в шесть стран Европы.
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