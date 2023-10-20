Не будут работать карты, терминалы и банкоматы: в ночь на 21 октября ПриватБанк проведет регламентные работы

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

"Во время проведения работ в субботу 21 октября с 00:00 до 5:00 утра временно будут недоступны операции с карточками, платежи в Приват24, также "тайм-аут" будет продолжаться в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка", - говорится в сообщении.

В банке объяснили, что будут проходить плановые регламентные работы процессингового центра. Это необходимо для повышения качества и безопасности платежей.

"Обычно банк проводит работы ночью, когда большинство клиентов отдыхают. Впрочем, если вы должны совершить важные покупки и переводы в поздний час, учтите время проведения работ", - добавили в пресс-службе банка.