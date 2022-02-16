"Не буду за тебя, г***у, отдавать жизнь": Кива заявил, что это "не его война" и защищать Зеленского он не планирует

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на видео нардепа.



Кива назвал преследование со стороны властей и правоохранительных органов в частности, за то, что "у тебя другая позиция и за то, что ты обличаешь и критикуешь власть" главной причиной нежелания возвращаться в Украину



"Ты говоришь: "Возвращайтесь". Куда?.. Вы хотите защиты… Это не моя война. Американская история. Не буду тебя защищать, Зеленский. И не буду я за тебя, г***у, отдавать свою жизнь. У меня было две контузии, а ты в это время х**м по роялю возил.За "бабки", - заявил нардеп.



