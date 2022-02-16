"Не буду за тебя, г***у, отдавать жизнь": Кива заявил, что это "не его война" и защищать Зеленского он не планирует
Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива заявил, что не будет возвращаться в Украину из Испании, потому что это "не его война"
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на видео нардепа.
Кива назвал преследование со стороны властей и правоохранительных органов в частности, за то, что "у тебя другая позиция и за то, что ты обличаешь и критикуешь власть" главной причиной нежелания возвращаться в Украину
"Ты говоришь: "Возвращайтесь". Куда?.. Вы хотите защиты… Это не моя война. Американская история. Не буду тебя защищать, Зеленский. И не буду я за тебя, г***у, отдавать свою жизнь. У меня было две контузии, а ты в это время х**м по роялю возил.За "бабки", - заявил нардеп.
- Напомним, по данным УП, ряд нардепов и бизнесменов покинули границы страны накануне анонсированной в западной прессе даты якобы нападенияе России, среди них и нардеп от "ОПЗЖ" Илья Кива. Впоследствии Зеленский призвал олигархов, нардепов и чиновников вернуться в Украину.
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