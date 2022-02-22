"Не буду скучать по тебе, газопровод": глава представительства ЕС в Украине Маасикас об остановке сертификации "Северного потока-2"

Об этом он написал в Twitter.



"Редкое личное замечание о газопроводе. Он навредил отношениям ЕС и Украине больше, чем что угодно. Был основной темой моей церемонии вручения верительных грамот, которая обычно является торжественным событием. Был причиной, по которой меня вызвало правительство страны пребывания, единственный раз в моей карьере", - рассказал Маасикас.



Дипломат добавил: "Не буду скучать по тебе, газопровод".



Твит Маасикаса появился после того, как 22 февраля Министерство экономики Германии приостановило процесс сертификации "Северного потока-2".

Ранее сообщалось, что в Германии заявили, что сертификация российского газопровода "Северный поток-2" в первом полугодии 2022 года выглядит маловероятной.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что российский газовый монополист "Газпром" манипулирует законодательством ЕС для сертификации части "Северного потока-2".

Вице-премьер-министр Польши, министр государственных активов Яцек Сасин заявил, что газопровод "Северный поток-2" не стоит рассматривать только как чисто экономический проект, и с этим согласны как в Польше, так и в Германии.