"Не будьте орками!": ГСЧС призвала украинцев не выжигать траву и мусор, в вместо этого жечь врага

Об этом заявили в ГСЧС .



"Спасатели предупреждают: не будьте орками, не выжигайте сухую траву и мусор", - говорится в сообщении.



В настоящее время в сутки в Украине происходит более 300 пожаров в экосистемах. В результате возгораний на открытых территориях страдают не только окружающая среда, животные и имущество – также люди дышат опасными продуктами горения!



В ГСЧС напомнили, что категорически запрещено сжигать мусор, разводить костры вблизи лесных насаждений, сухой растительности и оставлять окурки или спички на травяной подстилке.



"Жгите врага, а не сухую траву!" – призвали спасатели.

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