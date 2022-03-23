"Не будьте орками!": ГСЧС призвала украинцев не выжигать траву и мусор, в вместо этого жечь врага
Спасатели просят украинцев не жечь траву и мусор, ведь из-за пожаров страдают окружающая среда, люди, животные и имущество
Об этом заявили в ГСЧС .
"Спасатели предупреждают: не будьте орками, не выжигайте сухую траву и мусор", - говорится в сообщении.
В настоящее время в сутки в Украине происходит более 300 пожаров в экосистемах. В результате возгораний на открытых территориях страдают не только окружающая среда, животные и имущество – также люди дышат опасными продуктами горения!
В ГСЧС напомнили, что категорически запрещено сжигать мусор, разводить костры вблизи лесных насаждений, сухой растительности и оставлять окурки или спички на травяной подстилке.
"Жгите врага, а не сухую траву!" – призвали спасатели.
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