"Не будьте курортом для убийц": Зеленский призвал Италию поддержать санкции против РФ
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Италию заморозить все активы россиян в своей стране и поддержать полное эмбарго для России, включая нефть
Об этом глава государства сказал во время выступления перед итальянским парламентом.
"Когда чуть больше недели назад я выступал с обращением к митингу во Флоренции и еще в десятках европейских городов, я просил вас, всех европейцев запомнить число 79. Столько детей было убито в Украине на тот момент. Теперь – 117. Еще 38 детей за эти дни. Такова цена промедления. Промедление с давлением на Россию, чтобы она прекратила эту жестокую войну", – заявил он.
Президент подчеркнул, что захватчики продолжают убивать детей, мирных жителей и продолжают разрушать украинские города. Зеленский призвал Италию поддержать санкции против РФ, в том числе полное эмбарго на торговлю и замораживание недвижимости российских олигархов.
"Вы знаете тех, кто принес в Украину войну. Четко знаете тех, кто приказывает воевать и тех, кто это пропагандирует. Они почти все используют Италию как место для отдыха. Поэтому не будьте курортом для убийц. Заблокируйте всю недвижимость, счета, яхты – от "Шехерезады" и до самых маленьких. Заблокируйте активы всех, кто имеет в России влияние, пусть они его применяют для мира, чтобы когда-нибудь иметь возможность вернуться к вам. Поддержите большинство санкций против России: полное эмбарго, начиная с нефти, поддержите запрет российским кораблям заходить в ваши порты, чтобы они почувствовали цену за свою агрессию и за минирование моря. Не должно быть никаких исключений в санкционном режиме. Не допустите продовольственного кризиса в соседних с вами регионах, помогите нам", – добавил он.
- Напомним, президент Владимир Зеленский призвал Папу Римского Франциска стать посредником в установлении мира в Украине.
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