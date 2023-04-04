"Не будет так плохо, как вы думаете": Байден о решении стран-членов ОПЕК+ сократить добычу нефти
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден отреагировал на решение стран-членов ОПЕК+ дополнительно сократить добычу нефти
Об этом сообщает Reuters .
На вопрос о шаге ОПЕК+, вызвавшего скачок базовых цен на нефть, Байден призвал не преувеличивать влияние этого решения.
"Это не будет так плохо, как вы думаете", – заметил американский президент.
- 2 апреля стало известно, что организация стран-экспортеров нефти добровольно сокращает добычу нефти на около 1,15 млн баррелей в сутки.
- В понедельник, 3 апреля, цены на нефть начали расти после того, как ряд стран альянса ОПЕК+, включая РФ и Саудовскую Аравию, объявили о дополнительном сокращении добычи.
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