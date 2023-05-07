Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией "Не будет другого шанса, по крайней мере в этом году". Президент Чехии предостерегает Украину от поспешного контрнаступления

"Не будет другого шанса, по крайней мере в этом году". Президент Чехии предостерегает Украину от поспешного контрнаступления

7 мая, 2023 воскресенье
18:14
Война с Россией

Президент Чехии Петр Павел считает, что Украина должна не спешить и тщательно подготовиться к контрнаступлению, ведь, по его мнению, другого шанса в этом году не будет

Об этом он заявил в интервью The Guardian .

Павел отметил, что у Украины больше нет элемента неожиданности, который был во время контрнаступления в Херсонской области, и рассказал, что ранее обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой "не ускорять контрнаступление, пока Украина не будет полностью готова".

"Может возникнуть соблазн подтолкнуть его (контрнаступление, - ред.), чтобы продемонстрировать какие-то результаты. Это будет чрезвычайно вредно для Украины, если это контрнаступление провалится, потому что не будет другого шанса, по крайней мере в этом году", - сказал генерал в отставке.

Президент Чехии отметил, что в Украине признают существование определенных пробелов в подготовке наступления.

"Видимо, у них еще есть ощущение, что нет всего необходимого, чтобы успешно начать операцию", - объясняет Павел.

Он также предупредил, что Украина неизбежно столкнется с "ужасными потерями", независимо от мощи своих сил, поэтому операция должна пройти успешно.

"Большие требования с точки зрения комплектации личного состава, логистики боеприпасов, финансирования топлива. В этом году будет только один шанс, поэтому он должен быть успешным", - комментирует Павел.

  • Ранее сообщалось , что скорейшее членство Украины в Евросоюзе отвечает интересам Чехии, и она должна настаивать на начале переговоров по этому поводу между Украиной и ЕС.
Мир
Украина
Чехия
наступление ВСУ
Читайте также:
Київ обстріл
7 мая, 2023 воскресенье
Во время ночной воздушной тревоги над Киевом сбили вражеский беспилотник
росія мобілізація
7 мая, 2023 воскресенье
Британская разведка назвала количество россиян, бежавших из РФ в 2022 году
Джервонта Девіс та Раян Гарсія (ліворуч)
6 мая, 2023 суббота
Чемпион по категории Ломаченко получил приговор по делу о ДТП
Киев
+11°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.27
    Покупка 37.27
    Продажа 37.87
  • EUR
    Покупка 40.86
    Продажа 41.81
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
7 мая
20:07
OPINION
Свинья на оперной сцене
20:02
Россияне обстреляли Харьковщину, ранена женщина
19:53
Обновлено
Президент Словакии Чапутова приняла отставку премьера страны и объявила, кто станет новым главой правительства
18:59
Планировали поджог: в Кишиневе задержали 27 участников пророссийской акции
18:53
Оккупанты на Запорожье привезли 15 автобусов для эвакуации "народной милиции" и вывоза украинского имущества, - Генштаб
18:42
молния
Во Франции зафиксировали более 25 тыс. ударов молнии за последние сутки
18:29
Эксклюзив
Захар Прилепин
Покушение на Прилепина является сильным ударом по системе пропаганды РФ, - российский оппозиционер Пономарев
18:06
В Мелитополе и Бердянске внезапно закрылись российские продуктовые магазины, - Федоров
18:03
OPINION
Их больше нет
17:50
"По 15 тыс. за 30 избирателей": нашли во время обыска у кандидата в главы Гагаузии Гуцул, которую напрямую поддерживают из Москвы
17:44
Интервью
Все больше россиян вступают в условную партию Пригожина, чтобы объяснить поражение, – Пионтковский
17:40
Эксклюзив
Фактически парламентаризм в Украине уничтожен, - Княжицкий
17:31
Москву накрыли клочья черного дыма
16:59
Обновлено
УПЛ: результаты и расписание матчей 25-го тура чемпионата Украины по футболу
16:54
В Германии экоактивисты оставили "кровавые" отпечатки рук на памятнике Основному закону
16:44
флаг России
В Берлине все же разрешили российские флаги на 9 мая, местная полиция выступила против
16:30
Появились фото радаров из Израиля, которые начали поступать в Украину
16:23
Эксклюзив
Новая российская оппозиция рождается из числа беженцев из РФ, - Эйдман
16:22
Новая миссия NASA и Rocket Lab готова к запуску, который будет вестись в прямом эфире
16:21
В Индии вспыхнуло межэтническое насилие: по меньшей мере 55 раненых, 23 тысячи покинули свои дома
16:01
OPINION
О людях и территориях
15:33
Twitter
Компания Twitter признала, что функция "Круг" имела проблемы с конфиденциальностью
15:18
Сырский на передовой наградил лучших пехотинцев
15:17
Обновлено
"Я тебе по понятиям говорю": Кадыров обвинил Пригожина во лжи и сказал ему не бежать из Бахмута
15:06
Обновлено
Оккупанты заявили о массированной атаке БПЛА на Крым, взрывы слышали в Севастополе, Саках и Евпатории
14:52
Украинки завоевали "золото" на Кубке мира по артистическому плаванию
14:42
Мевлют Чавушоглу
Турцию просили предоставить Украине системы С-400, но мы отказались, - глава МИД Чавушоглу
14:22
В квартире на столичной Троещине взорвалась граната
14:04
OPINION
Быть орком: до войны и сегодня
13:48
ФСБ
ФСБ заявила о задержании самолета из Украины, доставлявшего ударные дроны
13:35
Россияне нанесли 18 ударов по Донбасу: более 30 домов повреждены, есть раненые
13:31
За сутки враг выпустил 237 снарядов по Херсонщине, шесть человек погибли
13:25
Медведев пригрозил обвиняемым в покушении на Прилепина "несчастным случаем" в тюрьме
12:55
Ученые назвали новый вид бабочек в честь злодея из "Властелина колец"
12:51
"Убивали и будем убивать россиян до полной победы Украины": Буданов заявил, что не считает уничтожение граждан РФ терроризмом
12:43
В Новосибирске возле авиазавода, производящего истребители-бомбардировщики Су-34, обнаружили БПЛА с видеокамерой
12:43
Stranger Things
Netflix приостановила съемки финала сериала Stranger Things из-за стачек сценаристов
12:19
ЧВК Вагнер
Буданов рассказал, почему ПВК Вагнера воюет эффективнее регулярной армии РФ
12:14
В торговом центре Техаса произошла стрельба, по меньшей мере 8 человек погибли
12:08
OPINION
Причина расширения НАТО – война Путина
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV