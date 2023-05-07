Об этом он заявил в интервью The Guardian .

Павел отметил, что у Украины больше нет элемента неожиданности, который был во время контрнаступления в Херсонской области, и рассказал, что ранее обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой "не ускорять контрнаступление, пока Украина не будет полностью готова".

"Может возникнуть соблазн подтолкнуть его (контрнаступление, - ред.), чтобы продемонстрировать какие-то результаты. Это будет чрезвычайно вредно для Украины, если это контрнаступление провалится, потому что не будет другого шанса, по крайней мере в этом году", - сказал генерал в отставке.

Президент Чехии отметил, что в Украине признают существование определенных пробелов в подготовке наступления.

"Видимо, у них еще есть ощущение, что нет всего необходимого, чтобы успешно начать операцию", - объясняет Павел.

Он также предупредил, что Украина неизбежно столкнется с "ужасными потерями", независимо от мощи своих сил, поэтому операция должна пройти успешно.

"Большие требования с точки зрения комплектации личного состава, логистики боеприпасов, финансирования топлива. В этом году будет только один шанс, поэтому он должен быть успешным", - комментирует Павел.