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OPINION

Не будет бойца и армии – не будет символов и страны

Мирослав Гай
24 июля, 2023 понедельник
10:07
Мнение

Ни один миллион денег, потраченных на музей Голодомора и Тризуб на Родине-Матери, не стоит жизни даже одного украинца, а сегодня особенно — украинского бойца

Хотя мы и воюем, в частности, за эти символы, ни одна копейка, потраченная на эти символы, не стоит ничего, если мы не победили.

Ни одна брусчатка и ни одна дорога, если не разрушена, не остановит оккупанта.

Конечно, нужно восстанавливать города, критическую инфраструктуру, снимать даже кино, но если это не работает на победу, мобилизацию общества, производство и закупку нового оружия, дронов, даже "свадебных", то это не стоит ничего.

Эти деньги прах даже для тех, кто их освоит, потому что у них их потом отберут оккупанты.

Символы, страна, нация, язык, экономика важны, но это прах, по сравнению с жизнью защищающего их бойца. Потому что не будет бойца и армии, не будет символов, страны, нации, языка, экономики.

Сейчас нужно найти баланс и все возможные деньги отдавать на армию, все инфраструктурные проекты сократить, кроме критических и помогающих армии.

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Все культурные проекты, существующие за счет государственного бюджета, должні свою творческую работу направить для победы, контрпропаганды, создавать программы для беженцев и выездные группы для госпиталей, где есть раненые, или тыловых пунктов для бойцов, или вообще ездить ближе на передовую, чтобы помогать в МНС.

Экономику, особенно частный бизнес, колоссально помогающий армии, нужно, по крайней мере, не кошмарить, а дать возможность действовать в кризисной ситуации. Не кошмарить особенно те предприятия, которые показывают результат и платят налоги. Не кошмарить оборонные предприятия, которые при этом еще что-то производят. Это не стоит делать и в мирное время, а сейчас и тем более.

Весь возможный ресурс — человеческий, научный, экономический, культурный, энергетический, финансовый и т.д. — должен быть сконцентрирован на Победе и сохранении жизни бойца, чтобы он мог дольше и эффективнее уничтожать врага.

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Все средства, которые можно потратить на дороги невоенного назначения, неважных для логистики городов, булыжную мостовую, недостроенные мемориалы, праздничные мероприятия, любые неважные закупки, нужно направить на Силы Обороны.

До Победы у нас не должно быть ни одной лишней копейки потрачено зря.

Сегодня я согласен на расходы для музея Голодомора только тогда, если там будет расположен завод по производству РЭБ или дронов, а на Тризуб на Родине-Матери, если это будет система ПВО с Патриотом и лазерами.

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Об авторе. Мирослав Гай, актер, волонтер, воин ВСУ, руководитель благотворительной организации "Фонд "Мир и Ко".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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