"Не будем стесняться": у Байдена готовы просить у конгресса больше средств для Украины в случае необходимости
Объемы нового запроса администрации США в Конгресс относительно дальнейшей поддержки Украины обоснованы расчетами, однако в случае необходимости Белый дом вновь обратится к законодателям за дополнительными средствами
Об этом заявил во время онлайн-брифинга координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби, передает Укринформ.
Он сказал, что неизвестно, сколько еще будет продолжаться войной, поэтому было бы безответственным не сделать все возможное, чтобы оценить потребности Украины в I квартале следующего финансового года (после 30 сентября 2023-го) и подать соответствующий запрос в Конгресс.
Комментируя размер нового пакета для Украины объемом более 20 миллиардов долларов, с которым администрация США обратилась к законодателям, Кирби подчеркнул, что эта сумма основывается на тщательных расчетах. Однако, если этого окажется мало, правительство приложит усилия, чтобы получить дополнительное финансирование.
"Мы не будем стесняться снова пойти в Конгресс, если будем чувствовать, что нужно это сделать и попросить больше после первого квартала, или если нужно будет внести изменения в то, что мы уже потребовали", - добавил Кирби.
- Напомним, 10 августа администрация президента США обратилась с официальным письмом в Конгресс о выделении дополнительного финансирования для решения критических потребностей, в том числе около $24 млрд для помощи Украине, а также странам, пострадавшим от войны, развязанной Россией.
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