Об этом заявил во время онлайн-брифинга координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби, передает Укринформ.

Он сказал, что неизвестно, сколько еще будет продолжаться войной, поэтому было бы безответственным не сделать все возможное, чтобы оценить потребности Украины в I квартале следующего финансового года (после 30 сентября 2023-го) и подать соответствующий запрос в Конгресс.

Комментируя размер нового пакета для Украины объемом более 20 миллиардов долларов, с которым администрация США обратилась к законодателям, Кирби подчеркнул, что эта сумма основывается на тщательных расчетах. Однако, если этого окажется мало, правительство приложит усилия, чтобы получить дополнительное финансирование.

"Мы не будем стесняться снова пойти в Конгресс, если будем чувствовать, что нужно это сделать и попросить больше после первого квартала, или если нужно будет внести изменения в то, что мы уже потребовали", - добавил Кирби.