Но меня часто донимает "странная тоска" от того, над чем бьется украинское сообщество, за что обычно спорит между собой по пустякам или же каких-то маргинальных вещах, не достойных выеденного яйца.

Все эти "потапы", "поворознюки", "арестовичи" и другие генераторы раздражителей, не говоря уже о частых, уж слишком, поступках, казалось бы, уважаемых лиц, наделенных властью и полномочиями, — туманят горизонт, умаляют главное, маргинализируют реальные проблемы, над которыми стоило бы работать, и которые придется, рано или поздно, решать.

Сегодня мы вспоминаем Героев Небесной Сотни, людей, которые, видимо (это мое предположение), не имели времени на "срачи" вокруг того, где было их место той лютой зимой 2014-го. Мы, видимо, и не задумываемся над тем, что время берет свое, война с Россией собирает новую кровавую жатву, но именно эти люди (уже ангелы) реально были первыми жертвами того, что мы сейчас называем глобальным противостоянием демократии и диктатуры. И представим себе, если бы тогда здоровая часть общества тратила дорогое время на "дискуссии" с Антимайданом, — отбросами, люмпенами, если бы мы взывали к их обезображенным алкоголем и русской пропаганде мозгам, рвали на себе рубашки, стремясь убедить этих людей в высших материях, особенно в необходимости свободы… Победным ли был бы Майдан? Была бы революция действительно Революцией Достоинства?

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Представим себе, если бы тогда здоровая часть общества тратила дорогое время на "дискуссии" с Антимайданом, — отбросами, люмпенами, если бы мы взывали к их обезображенным алкоголем и российской пропаганде мозгов, рвали на себе рубашки, стремясь убедить этих людей в высших материях, особенно в необходимости свободы… Победным ли был бы Майдан? Была бы революция действительно Революцией Достоинства?

Есть замечательная лента "Банши Инишинина", отснятая Мартином Макдоной по собственному сценарию. Далекая Ирландия, начало 20-х годов прошлого века, забытый Богом остров. Два друга, которые вдруг стали непримиримыми, кровными врагами. Без всяких на то причин, просто один почему-то неистово захотел покоя, а его приятель настойчиво его разрушал, желая найти источники гипертрофированной и необъяснимой вражды.

Украинский читатель, возможно, усмотрит эти причины – война. Но война – далеко, "на материке", до Иниширина доносятся лишь глухие звуки канонады, и на пустынном пляже острова то, что происходит там, в эпицентре конфликта, кажется каким-то маревом, плохим сном. Да и герои – Колм Доэрти и Патрик Салливан редко вспоминают в своих диалогах войну. Но настоящая война – кровавая – идет между ними. Настолько кровавая, что скрипач Колм решается рубить собственные пальцы, чтобы доказать оппоненту свою правоту.

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Так и мы, в мирных городах (хотя, конечно, в этой войне трудно найти вполне безопасную, гарантированную от вражеских ракет локацию), "рубимся" в соцсетях (слава Богу, не до крови). Уверен, если бы в разгаре споров и фейсбучных боев спросить клавиатурных воинов о причинах их злобы, вряд ли они сумели бы ответить более или менее внятно. Обычно работает внешний раздражитель - "банши" (из шотландско-ирландского фольклора — ведьмы, предсказывающие смерть) - все эти инфлюэнсеры, "лидеры общественного мнения", "сказочники" и провидцы. Да, конечно, они – не растрепанная, облаченная в какое-то подобие одежды миссис Маккормик из фильма. Напротив – респектабельные, как только из барбершопа, слепленные имиджмейкерами "всезнайки".

Работает внешний раздражитель - "банши" (из шотландско-ирландского фольклора - ведьмы, предсказывающие смерть) - все эти инфлюэнсеры, "лидеры общественного мнения", "сказочники" и провидцы. Да, конечно, они – не растрепанная, облеченная в какое-то подобие одежды миссис Маккормик из фильма. Напротив – респектабельные, только что из барбершопа, слепленные имиджмейкерами "всезнайки"

Они играют на наших с вами страхах, хотя, если хорошо поразмыслить, что еще может нас перепугать после года войны, ракетного террора, геноцида и дикости захватчиков? А вскоре, как только представится возможность, попытаются монетизировать свою сомнительную славу в политические бонусы.

На самом же деле современные "банши" – примитивные провокаторы, изо всех сил старающиеся сбить фокус общества с самого важного: враги – там, "за поребриком". Это Россия, а не сосед, думающий по-другому, чем мы, развязала брутальную войну против Украины. Это Путин и его стая виноваты в том, что в наших домах нет света, и никак не электрик Петр/Иван, и не облэнерго.

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И именно они, предполагаю, мысленно повторяют почти финальную реплику Патрика. Когда уже беспалый, раздавленный музыкант Колм говорит, глядя на материк, что война, видимо, закончится, Патрик философски отвечает: "Видимо, нет, не закончится. А, может, это и к лучшему"…

"Банши" всегда были и будут. Но есть мы, люди, осознающие свои обязанности и цели. Люди, которые видели и пережили гораздо больше, чем сладкоголосые или зловещие "пророки". Так что давайте не рубить собственных пальцев. Они нам еще понадобятся: и для того, чтобы уничтожать настоящих врагов, и для новых, еще не написанных мелодий.

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Захід".

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