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OPINION

Не будем превращать мир в бесконечную экскурсию в морг

Владимир Гевко
24 января, 2023 вторник
12:01
Мнение

Даже если вас задело какое-то очередное страшное фото или новость — не несите его в ленту своим друзьям, они все равно его уже видели

Поговорим о медийной эмпатии.

Возможно, вы помните те, еще доисторические времена без войны, когда в новостях публиковали фото особо тяжелого ДТП или людей на опознание и предупреждали в заголовке - "Осторожно, чувствительный контент, 18+". Некоторые еще даже предостерегали беременных, детей и чувствительных лиц.

Понятно, что сейчас мы живем в совсем другом информационном контексте и ни о каких дисклеймерах ни перед какими фото речь не может идти. И, пожалуй, и не должна.

Но замечательное философское правило, известное нам как "бритва Оккама", советует не создавать лишние сущности без необходимой на то нужды. Это правило намекает нам, что не стоит бесконечно репостить страшные новости со страшными заголовками и страшными фотографиями из новостных сайтов. 99,9% людей, которые есть в нашей ленте — сами прекрасно читают главные новости и не нуждаются в бесконечном скролении ленты, терпеливо пролистывая все уже виденные ужасы. И даже у всех крупных западных изданий в Украине есть собственные корреспонденты, местные или иностранные в командировке – они точно такое не пропустят.

Даже если вас задело какое-то очередное страшное фото или новость — не несите его в ленту своим друзьям, они все равно его уже видели. Или читали об этом, но смотреть на фото у сил уже нет. Ваши репосты все равно выходят убеждением убежденных. Проповедью церковному хору, как это еще называют

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Даже если вас задело какое-то очередное страшное фото или новость — не несите его в ленту своим друзьям, они все равно его уже видели. Или читали об этом, но смотреть на фото у сил уже нет. Ваши репосты все равно выходят убеждением убежденных. Проповедью церковному хору, так это еще называют.

Наша психика – не дизайнер Генштаба, который каждое утро открывает макет с цифрами убитых оккупантов и добавляет к ним еще пару сотен. Она не предназначена для постоянного потребления шок-контента, фотографий трупов, крови, кишок, боли и всего того, что нас выворачивает ментально. А даже если отдельным людям врожденный темперамент и адаптивность позволяет смотреть на такое долго и спокойно — поверьте, ничего хорошего и полезного с их психикой в данный момент все равно не происходит. И никогда не знать, когда закончится их ресурс, а наличие ресурсов любого вида, формы и объема крайне важно во время этого изнурительного марафона.

Вы все сто раз слышали о вредном влиянии стресса на наш организм и о психосоматических болезнях и расстройствах, об этом даже не стоит писать. Но беда еще в том, что, наблюдая какую-то катастрофу, у нас нет времени на естественную реакцию на нее — шок, оплакивание и отпускание. Потому что каждый божий день нам жизнь сейчас подвозит все новый и новый шок, плакать и отпускать тупо некогда.

Беда в том, что, наблюдая какую-то катастрофу, у нас нет времени на естественную реакцию на нее — шок, оплакивание и отпускание. Потому что каждый божий день нам жизнь сейчас подвозит все новый и новый шок, плакать и отпускать тупо некогда

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Кроме того, помните, что никогда не знать, какие люди из ваших соцсетевых друзей или подписчиков увидят это страшное фото, и в каком они уже сейчас находятся. Не станет ли это для них последней каплей, после которой они упадут на пол лицом вверх и просто бесцельно будут смотреть на потолок без сил жить дальше. А у них дети и работа. И война.

Конечно, никто не может лишить вас права рефлексировать и выливать эмоции на своей странице. Но репост – это не рефлексия. Страшное фото – не рефлексия. Даже репост чужого очень хорошо написанного поста — не рефлексия, он не приносит вам никакой пользы. Важно словами прописать все, что чувствуешь. Тогда станет легче и вам, и тем, кто будет читать. Ибо по контексту из первых предложений человек бессильный поймет, о чем будет идти речь, и проскролит, а вот с фото так не получится. Мозг считывает контекст с изображения автоматически и рассмотреть еще раз уже не получится.

Репост – это не рефлексия. Страшное фото – не рефлексия. Даже репост чужого очень хорошо написанного поста — не рефлексия, он не приносит вам никакой пользы. Важно словами прописать все, что чувствуешь. Тогда легче станет и вам, и тем, кто будет читать

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И не заходить в соцсети истощенным людям тоже не вариант, потому что для многих это может вообще единственный способ поддерживать связь с миром. Не превращайте их мир в бесконечную экскурсию в морг, без права выхода.

Мы не знаем, сколько времени нам придется на это смотреть и что мы еще увидим. Поэтому давайте эмпатировать друг другу и всем тем, кому сейчас тяжело. И, конечно, сочувствовать всем жертвам этой ужасной бойни, выпавшей на нашу судьбу. Но никоим образом не умножать число пострадавших и не причинять дополнительную боль тем, кто уже и так избалован на сто лет вперед.

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Об авторе: Владимир Гевко, маркетолог, блоггер

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