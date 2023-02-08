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OPINION

Не будем повторять ошибки национально-освободительной борьбы прошлого

Александр Антонюк
8 февраля, 2023 среда
14:01
Мнение

Внутренние политические игры в Украине, навязанные цинизмом, жадностью и фарсом, создают предпосылки к цикличности исторических событий

Очень бы не хотелось, чтобы внутренние политические игры в Украине, навязанные цинизмом, жадностью и фарсом, создали предпосылки к цикличности исторических событий, которые имели место в период советско-украинской войны (1917-1922 годы).

Мы вошли в очередной и системный кризис, который имеет тенденции углубляться

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Буду откровенным в своих оценках и ощущениях: мы вошли в очередной и системный кризис, который имеет тенденции углубляться.

Так что будем внимательны, эмоционального терпения и рациональной мудрости всем нам в этот сверхтяжелый период, чтобы сохранить, а не упустить исторический шанс на нашу победу.

Источник

Об авторе. Александр Антонюк, политический эксперт

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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