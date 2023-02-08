Не будем повторять ошибки национально-освободительной борьбы прошлого
Внутренние политические игры в Украине, навязанные цинизмом, жадностью и фарсом, создают предпосылки к цикличности исторических событий
Очень бы не хотелось, чтобы внутренние политические игры в Украине, навязанные цинизмом, жадностью и фарсом, создали предпосылки к цикличности исторических событий, которые имели место в период советско-украинской войны (1917-1922 годы).
Мы вошли в очередной и системный кризис, который имеет тенденции углубляться
Читайте также: Мы боремся за необратимость
Буду откровенным в своих оценках и ощущениях: мы вошли в очередной и системный кризис, который имеет тенденции углубляться.
Так что будем внимательны, эмоционального терпения и рациональной мудрости всем нам в этот сверхтяжелый период, чтобы сохранить, а не упустить исторический шанс на нашу победу.
Об авторе. Александр Антонюк, политический эксперт
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.59
Покупка 39.59Продажа 40.27
-
EUR
Покупка 42.01Продажа 42.97
- Актуальное
- Важное