Переписывалась со знакомым украинцем, дончанином, который уже несколько лет проживает в Праге. Он вернулся из деловой поездки в Германию, и его смутило изменение отношения "простых" немцев к украинцам (даже сказал что-то о ненависти к нам). Следовательно, переживает, что жизненно необходимая помощь Украине уменьшится.

Этот наш виртуальный разговор занозой засел в мыслях. А тут еще сигналы качания туда-сюда от канцлера Германии Олафа Шольца – политика, который, по определению бывшего посла Украины в США, главы правления Украинского кризисного медиацентра Валерия Чалого, "идет вперед с повернутой головой". "Буквально несколько недель назад он демонстрировал сильную и ответственную позицию и отметил важность роли Германии в поставках вооружений, чтобы остановить российское нашествие на Украину и Европу. И вот снова смена риторики. Недавно канцлер Германии заявлял, что поставок немецких танков Украине не будет. Другие партнеры не дают. Но теперь он объясняет это тем, что есть где-то пятая часть избирателей, которые не согласны с поставкой оружия, то есть он четко указал, что не собирается не только свой исторический вклад в условиях невиданных со времен Второй мировой войны угроз сделать, а даже ни на какое лидерство не претендует – просто колеблется вместе с настроениями избирателей. Причем меньшей их части…", – написал Валерий Чалый.

Да, нас предупреждали, что ближе к зиме в Европе (которая со скрипом, медленно, вследствие пролитой украинской крови, но поняла, что собой представляет путинская Россия), появится раздражение Украиной, потому что война войной, а "обед по расписанию" – бытовой комфорт граждан стран ЕС выше украинских бед, связанных с рашистской агрессией. Потому что когда немцу (речь идет не только о немцах) нужно уменьшить газ в квартире и потребление электроэнергии, а еще цены, цены пошли вверх в супермаркетах, то, конечно, в голове заваривается каша, в которой смешиваются причинно-следственные связи, и тогда значит, виноваты не в Кремле, не русские фашисты, а те, кто защищает и себя, и Европу от них… Такое вот с ног на голову у условно "у пятой части" европейского избирателя. А еще русская ядерная дубинка перед носом.

Нас предупреждали, что ближе к зиме в Европе (которая со скрипом, медленно, вследствие пролитой украинской крови, но поняла, что собой представляет путинская Россия), появится раздражение Украиной, потому что война войной, а "обед по расписанию" – бытовой комфорт граждан стран ЕС сверх украинских бед, связанных с рашистской агрессией

И будто нас предупреждали, что так будет, что Путин рассчитывает на наступление зимы…

Как же выйти из этого? Возможно, как минимум попросить для себя… спасительных мыслей. Ну хотя попытаться посмотреть на ситуацию не с позиции униженной жертвы ("На обиженных воду возят"). И чтобы как можно меньше мазохизма.

Да, нас предупреждали. Но, вероятно, предупреждение – это элемент определенного программирования, программирования ожидания негативного отношения к себе. Извиняюсь, это что-то вроде психологических экспериментов "не думай о белой обезьяне". Травмированные войной украинцы болезненно воспринимают каждую нетолерантность к себе.

Программирование на недоброжелательность сосредотачивает наше внимание именно на таком, заставляет усиливать негатив, который, конечно, есть, он не выдуман: "пятая часть избирателей Германии", российские уклоняющиеся от могилизации, специфичность российской диаспоры в странах ЕС и т.д. - все это сказывается.

В 90-х разговаривала с журналистом, которого специализация на темах криминала превратила в циника и пессимиста. Помню рассказ его коллеги, с которым они вместе возвращались с работы. Как-то шли через Стрыйский парк. Она ему: "Посмотри, какая красота, какие цветы, какая зелень вокруг, какие небо", а он: "Вон мертвая ворона под деревом…". Кто что видит. И кто что выдает "в эфир", кто что выплескивает в соцсети, в чаты… тем, между прочим, облегчая информационные атаки врага.

Итак, не спешите выплескивать эмоции на ближних своих, извиняюсь: "не будем бросать дерьмо на вентилятор".

Чтобы сохранить ментальное здоровье, нам нужны соломинки позитива. Все против нас? Но у нас есть мы – наша сплоченность, единство, осознание от кого защищаем украинскую землю, за что боремся. В этом наша сила, несокрушимость.

Программирование на недоброжелательность сосредотачивает наше внимание именно на таком, заставляет усиливать негатив, который, конечно, есть, он не выдуман: "пятая часть избирателей Германии", российские уклоняющиеся от могилизации, специфичность российской диаспоры в странах ЕС и т.д. - все это сказывается

…В июне две недели провела в городке во Вроцлаве – навещала дочь и внучку, которые в то время были в Польше. Как-то мы шли, разговаривая, конечно, на родном языке, мимо пятиэтажки. Под одним из подъездов двое господ, по виду хорошо пьющие работяги, как-то смешно напряглись, а потом бросили нам вслед: "Украинские курвы". Мы переглянулись, пожали плечами и сразу забыли… И для меня не было дилеммы: писать или не писать об этом в соцсетях что-то такое гневное или отчаянное. Ну, сказали пьяницы. "Сколько люда — столько чуда", — говорят на Галичине. И я, а тем более дочь расскажет десятки случаев, свидетельствующих, какие прекрасные сердца у поляков, как органично она и девушки, с которыми приехала в Польшу, чувствовала себя там. Как они включились в общественную жизнь городка, как наш шестилетний ребенок свободно заговорил по-польски с детьми на детской площадке.

Моя соседка с мужем, перенесшим два инсульта, приютилась в немецком Ганновере, и я слышала от нее теплые слова в адрес тех, кто помогает им, пожилым людям, адаптироваться к временному дому, незнакомой среде.

Сестра жила с внучкой несколько месяцев в Швеции и тоже оставила теплое воспоминание о принимавших их людях.

Да, аксиоматично: Россия работает на всех фронтах, и открыто, и гибридно, и подкупом, и угрозами; она годами шлифовала средства и методы информационно-психологической обработки "коллективного Запада". Нам действительно тяжело и облегчение пока не просматривается. Но, несмотря на боль из-за несправедливости, несмотря на какие-то моральные травмы, будем благодарны. Благодарность скорректирует наше восприятие Европы и европейцев. Благодарность будет препятствовать кремлевским ИПСО. Благодарность – это тоже оружие.

Специально для Эспрессо

Об авторе. Татьяна Вергелес, журналистка, редактор.

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