Не бойтесь удивить Путина, - Порошенко призвал мир объединиться вокруг Украины

"Намерения Путина вполне серьезны. Раньше мир понимал, что это опасность для Украины, а сейчас ни у кого не осталось иллюзий и все понимают, что это опасность для европейской и глобальной безопасности. Потому что Путин также может совершить вторжение в страны Балтии, Польшу, используя Украину как инструмент для шантажа всего мира. И в этой ситуации все понимают, что инвестирование в украинскую безопасность означает инвестирование в их собственную безопасность", - отметил Порошенко.

"У меня есть одно предложение ко всем слушателям BBC: не бойтесь удивить Путина. Удивить нашим единством и силой. Сейчас Путин повышает ставки. Он шантажирует мир. В этой ситуации, безусловно, объединенная и сильная Украина является абсолютно правильным ответом Путину", - сказал Петр Порошенко.

"Если вы спросите, что сейчас Украине нужно от Запада. Во-первых, мы должны повысить обороноспособность Украины. Мы должны сделать Россию более слабой введением санкций, объявлением жестких санкций, если Путин будет продолжать агрессию. Мы должны предоставить Украине План действий по членству в НАТО - и это будет правильным ответом на шантаж Путина не только от Украины, но и от всего мира. Никаких уступок России", - резюмирует пятый президент.