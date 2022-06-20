Не бойтесь реформ, вы станете очень сильными, – литовский дипломат Павилионис

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Если бы я был украинцем, то не упрощал бы условия от ЕС. Вы увидите сами, когда начнете переговоры с Евросоюзом и будете делать реформы в каждом уголке Украины, не будет камня, который вы бы не перевернули, и это будет на благо вашему государству", – отметил литовский политик.



Жигимантас Павилионис напомнил: когда Литва начинала переговоры с ЕС и делала серьезные реформы, то литовская экономика начала расти на 10% в год, тогда литовцев называли "балтийскими тиграми". Литовская экономика сейчас очень крепкая, хотя сама страна маленькая, но трудолюбивая.



"Не бойтесь реформ, используйте каждый день этих переговоров и реформ, чтобы стать лучшим государством в Европе и чтобы России, которая пойдет в путинский нужник, было очень неприятно смотреть, как вы становитесь швейцарцами или французами в Европе. У вас очень сильные люди. Мы знаем из своего опыта: когда у тебя рядом граница, грозящая уничтожением, то нельзя быть обычной страной, а нужно стать самой сильной. Вы станете Израилем, Южной Кореей, Финляндией - вы станете самой сильной, потому что обычной вы не можете быть, и это случится на зло России. И это вы докажете каждым днем реформ и вступлением в ЕС", - заметил литовский дипломат.

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