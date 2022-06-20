Не бойтесь реформ, вы станете очень сильными, – литовский дипломат Павилионис
Жигимантас Павилионис, литовский дипломат, председатель комитета по международным делам сейма Литвы заметил по опыту Литвы, что имея границу со страной, угрожающей уничтожением, нельзя быть обычным государством, нужно стать самым сильным
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Если бы я был украинцем, то не упрощал бы условия от ЕС. Вы увидите сами, когда начнете переговоры с Евросоюзом и будете делать реформы в каждом уголке Украины, не будет камня, который вы бы не перевернули, и это будет на благо вашему государству", – отметил литовский политик.
Жигимантас Павилионис напомнил: когда Литва начинала переговоры с ЕС и делала серьезные реформы, то литовская экономика начала расти на 10% в год, тогда литовцев называли "балтийскими тиграми". Литовская экономика сейчас очень крепкая, хотя сама страна маленькая, но трудолюбивая.
"Не бойтесь реформ, используйте каждый день этих переговоров и реформ, чтобы стать лучшим государством в Европе и чтобы России, которая пойдет в путинский нужник, было очень неприятно смотреть, как вы становитесь швейцарцами или французами в Европе. У вас очень сильные люди. Мы знаем из своего опыта: когда у тебя рядом граница, грозящая уничтожением, то нельзя быть обычной страной, а нужно стать самой сильной. Вы станете Израилем, Южной Кореей, Финляндией - вы станете самой сильной, потому что обычной вы не можете быть, и это случится на зло России. И это вы докажете каждым днем реформ и вступлением в ЕС", - заметил литовский дипломат.
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