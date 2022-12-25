"Не бойтесь радоваться, когда хочется плакать": предстоятель УГКЦ обратился к празднующим Рождество 25 декабря

Об этом сообщает официальный сайт греко-католитков.

"Накануне Рождества было так много дискуссий в обществе о том, следует ли праздновать Рождество, можно ли радоваться во время войны? Более того, дискуссии вокруг церковного календаря привели к тому, что многие вместо Рождества сегодня празднуют "Christmas", Рождество без Бога, возможно, отвечая на какие-то коммерческие нужды или под лозунгом "Прочь от Москвы", - отметил предстоятель УГКЦ во время своего обращения в римско-католическом храме Святого Александра в Киеве.

"Нет Рождества без Бога! Мы всех приглашаем на настоящее Рождество Христово. Именно новорожденный Спаситель является смыслом и смыслом рождественской радости", - подчеркнул Святослав.



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При этом он заверил, что не только можно, но и нужно в Украине "радоваться Рождеству".

По его убеждению, только тот народ непобедим, кто "умеет стать на колени перед нежностью Божьей любви, которая сегодня нам открывается в новорожденном божественном младенце".



"Ибо эта радость происходит не от земли, а с неба", – сказал руководитель УГКЦ.



"Не бойтесь радоваться, даже когда хочется плакать", – заявил Святослав.



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"Только тот воин может победить врага, который умеет опуститься на колени перед Богом. Ему дается в руки сила добра и света, которая прогоняет тьму греха и смерти", - добавил Святослав.

"Примите радость, которая сегодня покоится на руках пречистой Девы Марии, и поделитесь ею. Пусть она станет радостью всего нашего народа. Поздравляя вас с этим праздником, от имени нашей УГКЦ желаю вам добра, благополучия, силы, радости, Божьего благословения в этом новом году", - пожелал архиерей.

"Пусть новый год принесет нам победу, мир, ибо мы знаем, что Христос, являющийся светом, дорогой, правдой и жизнью, является и нашим миром. Веселых праздников Рождества Христова, веселой коляды, небесного благословения вам, вашим семьям, всей нашей несокрушимой Украине", - подытожил глава Украинской греко-католической церкви.

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