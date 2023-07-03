Часто приходится слышать, что цель, вынесенная на всеобщее обозрение, похожа на кусок мяса, брошенного в собачью стаю. Мол, под сообщениями о начале диеты, учебных программ, спортивных марафонов или других важных для корреспондента программ самосовершенствования, сразу же появятся комментарии раздражения: "Вот зачем вы это пишете?", "Почему кому-то должно быть дело до ваших дел?". Вместо поддержки человек получит в свой адрес пренебрежение, скепсис и травлю.

На самом деле, это не так.

Наши страхи перед общественным осуждением обусловлены детским опытом. И это не зря. Дети очень жестоки в общении со сверстниками. Но взрослая среда — это совсем другое. Взрослое сообщество одобрительно относится к тем, кто к чему-то стремится. Положительных отзывов и слов поддержки будет гораздо больше, поверьте.

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Вынесение своих намерений на общее обозрение имеет очень важный мотивирующий эффект.

Самые известные тренеры по продуктивности даже советуют заявить о намерении над чем-то поработать и чего-то достичь как можно большему кругу, чтобы лишить себя возможности отступить. Более того! Аналогичная практика имела место в традиционных украинских общинах, где человек перед всеми давал обет бросить пить, построить дом, выучиться, или что-то еще.

Таким образом, страх быть высмеянным лишает нас важного мотивационного фактора. А главное, утверждает во мнении, что всем мы безразличны и некому помочь нам в сложную минуту.

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Об авторе: Лариса Волошина, журналистка, психолог

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