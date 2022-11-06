Об этом сообщает местное издание "Акцент".

Такие ограничения установил местный супермаркет торговой сети "METRO Украина", здесь разместили соответствующие таблички.

Стоимость ценного продукта также можно увидеть разную. Самая низкая цена – 60,70 грн, а самая высокая – 79,90 грн. Однако между ними есть средний ценовой диапазон.

Напомним, 28 октября Минагрополитики заявило о стабилизации цен на яйца в Украине.