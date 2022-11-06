Не больше трех упаковок: в Запорожье в супермаркете установили ограничение на продажу яиц, – СМИ
В запорожском супермаркете можно приобрести не больше трех упаковок яиц в одни руки, а цены за десяток колеблются от 60,70 до 79,90 грн
Об этом сообщает местное издание "Акцент".
Такие ограничения установил местный супермаркет торговой сети "METRO Украина", здесь разместили соответствующие таблички.
Стоимость ценного продукта также можно увидеть разную. Самая низкая цена – 60,70 грн, а самая высокая – 79,90 грн. Однако между ними есть средний ценовой диапазон.
- Напомним, 28 октября Минагрополитики заявило о стабилизации цен на яйца в Украине.
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