Не больше шести предметов и ВНО по каждому: образовательный омбудсмен Горбачев о будущем старшей школы
Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев поделился своим видением перспектив развития учебного процесса в украинской старшей школе
Об этом он рассказал Hromadske.
"Еще будучи директором школы, я не раз настаивал на том, что нам нужно резко снизить количество дробления предметных сфер и вводить более интегрированные курсы, требующие, кстати, большей квалификации учителей", - пояснил Горбачев.
Читайте также: Стефанчук показал заявление на увольнение от Шкарлета, где тот написал свою фамилию с ошибкой
По его мнению, в старшей школе должно быть максимум шесть предметов: три обязательных и три по выбору, но при этом каждый из них должен выноситься на ВНО. Это, таким образом, существенно повысило бы мотивацию учащихся к обучению.
"ВНО - это тест высоких ставок, от результатов которого очень многое зависит", - подчеркнул Сергей Горбачев.
Предложения образовательного омбусмена носят рекомендательный характер.
- После своего назначения на должность нынешний министр образования Оксен Лисовый призвал обсудить вопрос уменьшения количества учебных предметов в украинских школах.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.8
Покупка 36.8Продажа 37.37
-
EUR
Покупка 40.14Продажа 40.91
- Актуальное
- Важное