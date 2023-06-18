Об этом он рассказал Hromadske.

"Еще будучи директором школы, я не раз настаивал на том, что нам нужно резко снизить количество дробления предметных сфер и вводить более интегрированные курсы, требующие, кстати, большей квалификации учителей", - пояснил Горбачев.

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По его мнению, в старшей школе должно быть максимум шесть предметов: три обязательных и три по выбору, но при этом каждый из них должен выноситься на ВНО. Это, таким образом, существенно повысило бы мотивацию учащихся к обучению.

"ВНО - это тест высоких ставок, от результатов которого очень многое зависит", - подчеркнул Сергей Горбачев.

Предложения образовательного омбусмена носят рекомендательный характер.