Не больше $340 в неделю: НБУ сменил лимит на снятие наличных денег за рубежом
С украинских карт за пределами страны можно снять не более 50 тысяч гривен в месяц, но сумму придется разбивать на четыре недели
О новых ограничениях сообщила пресс-служба Национального банка.
Украинцы, которые находятся за границей, теперь смогут снять со своих гривневых карт не более 12,5 тыс. грн в неделю. По официальному курсу это примерно 340 долларов. За месяц по-прежнему можно снять до 50 тысяч гривен.
Кроме того, с 21 июля уменьшен ежемесячный лимит на P2P (с карты на карту) переводы граждан за границу с гривневых платежных карт украинских банков со 100 тыс. грн (в эквиваленте) до 30 тыс. грн (в эквиваленте).
Ежемесячный лимит на расчеты за границей с использованием гривневых платежных карт в размере 100 тыс. грн (в эквиваленте) со всех счетов клиента в банке, открытых в национальной валюте.
"Установление недельного лимита на снятие наличных за рубежом на уровне 12,5 тысяч грн уменьшит объемы так называемого карточного туризма, – пояснил в комментарии Эспрессо экономический эксперт Виктор Гальчинский. – Такой "карточный туризм" развился, когда с гривневых карт за границей можно было снимать валюту по официальному курсу. В мае НБУ разрешил банкам устанавливать рыночный курс на операции с гривневыми карточками за рубежом, но даже если курс, по которому можно было снять валюту за границей, отличался на одну гривну от того, по которому ее можно было купить в Украине, это давало возможность непроизводительного перетока капитала
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21 июля Нацбанк опустил официальный курс гривны до 36,56 грн.
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Снижение официального курса гривны может поспособствовать увеличению валюты на рынке, убежден эксперт Виктор Гальчинский.
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