Не болейте, хорошо кушайте, носите шапку: Зеленский перед Играми в Пекине обратился к украинским олимпийцам
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинским олимпийцам перед их вылетом на Игры в Пекин
Зеленский обнародовал в Instagram.
"Не болейте, хорошо кушайте, носите шапку, обязательно побеждайте и хотя бы иногда звоните своим родителям", - сказал Зеленский.
Также он обнародовал обращение на официальном сайте президента к спортсменам, которых в воскресенье, 23 января, торжественно провожают в Пекин.
"Искренне поздравляю вас со стартом зимних Олимпийских игр – соревнований, объединяющих людей вокруг ценностей дружбы, уважения, толерантности. Миллионы украинцев ожидают ваших ярких выступлений и побед. Мы будем горячо болеть за вас, радоваться успехам и поддерживать в соревнованиях. Только Украина! Только победа!", - говорится в обращении.
Зимние Олимпийские игры-2022 будут проходить в Пекине с 4 по 20 февраля.
- Напомним, 21 января был объявлен состав сборной Украины, которую на Олимпиаде-2022 будут представлять 45 спортсменов.
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