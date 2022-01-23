Не болейте, хорошо кушайте, носите шапку: Зеленский перед Играми в Пекине обратился к украинским олимпийцам

Зеленский обнародовал в Instagram.

"Не болейте, хорошо кушайте, носите шапку, обязательно побеждайте и хотя бы иногда звоните своим родителям", - сказал Зеленский.

Также он обнародовал обращение на официальном сайте президента к спортсменам, которых в воскресенье, 23 января, торжественно провожают в Пекин.

"Искренне поздравляю вас со стартом зимних Олимпийских игр – соревнований, объединяющих людей вокруг ценностей дружбы, уважения, толерантности. Миллионы украинцев ожидают ваших ярких выступлений и побед. Мы будем горячо болеть за вас, радоваться успехам и поддерживать в соревнованиях. Только Украина! Только победа!", - говорится в обращении.

Зимние Олимпийские игры-2022 будут проходить в Пекине с 4 по 20 февраля.