Не более 30 экземпляров в одни руки: чтобы предотвратить спекуляции, Укрпочта ограничивает продажу марок с российским военным кораблем
Укрпочта за пять дней продала полмиллиона марок с российским военным кораблем, поэтому вводит ограничение на количество этих марок для продажи в одни руки
Об этом Укрпочта сообщила в телеграм.
Некоторые люди начинают продавать купленное по спекулятивным ценам. Например, на Ebay уже можно купить конверт с маркой за $1000. Чтобы уменьшить спекуляции, мы вводим некоторые ограничения: не более 5 листов (1 лист = 6 марок) в одни руки любого номинала", – говорится в сообщении.
Почтовый оператор сообщил, что через пять дней украинцы раскупили почти полмиллиона экземпляров. Дополнительного тиража Укрпочта не будет делать, чтобы каждая марка сохранила свою ценность.
Марки с кораблем уже есть во всех областных центрах Украины (кроме Херсона, Крыма, Донетчины и Луганщины, для них оставили резерв).
"Все заказы в интернет-магазине отменены (некоторые из них, кстати, были более чем на 30 тыс. марок)", - отметила Укрпочта.
В госкомпании дополнительно сообщат о запуске обновленного почтового маркета на этой неделе, тогда можно будет сделать заказ снова, однако уже не более 3 листов за 1 покупку.
"Много заказов с одного адреса будут блокироваться", - предупредили в Укрпочте.
- Напомним, Укрпочта представила марку "Русский военный корабль, иди на*уй!".
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