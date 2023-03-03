Не боится "блэкаута". В Киеве устанавливают новую систему оповещения об угрозах
В Деснянском районе Киева уже протестировали новую систему оповещения о воздушной тревоге
Об этом сообщает Telegram-канал и Киевская городская военная администрация.
По данным КМВА, новая система оповещения об угрозах гарантирует:
- индивидуальные оповещения на каждый громкоговоритель в отдельности;
- уведомление о конкретном характере угрозы;
- мгновенную обработку и подачу уведомлений;
- гарантированную доставку звукового сигнала во все уголки города;
- полностью автономную работу с резервированием;
- многоуровневую систему диагностики и мониторинга для заблаговременной идентификации возникновения нештатной ситуации и выполнения превентивного обслуживания.
"Эта система очень надежно защищена. Она не боится ни влияния внешних факторов, ни "блэкаута", потому что полностью автономна. Имеет несколько каналов связи и поэтому будет работать в самых экстремальных ситуациях. Систему уже протестировали в Деснянском районе - там установили 15 громкоговорителей", - сказал начальник КМВА Сергей Попко.
Он также сообщил, что всего по столице будет установлено 630 новых систем оповещения.
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