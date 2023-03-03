Об этом сообщает Telegram-канал и Киевская городская военная администрация.

По данным КМВА, новая система оповещения об угрозах гарантирует:

индивидуальные оповещения на каждый громкоговоритель в отдельности;

уведомление о конкретном характере угрозы;

мгновенную обработку и подачу уведомлений;

гарантированную доставку звукового сигнала во все уголки города;

полностью автономную работу с резервированием;

многоуровневую систему диагностики и мониторинга для заблаговременной идентификации возникновения нештатной ситуации и выполнения превентивного обслуживания.

"Эта система очень надежно защищена. Она не боится ни влияния внешних факторов, ни "блэкаута", потому что полностью автономна. Имеет несколько каналов связи и поэтому будет работать в самых экстремальных ситуациях. Систему уже протестировали в Деснянском районе - там установили 15 громкоговорителей", - сказал начальник КМВА Сергей Попко.

Он также сообщил, что всего по столице будет установлено 630 новых систем оповещения.