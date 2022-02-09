Не боишься, если обыграете Россию, то Путин начнет третью мировую?, - Президент АФУ рассказал о давлении перед полуфиналом Евро-2022 по футзалу
Президент Ассоциации футзала Украины Сергей Владыко заявил, что наша национальная команда перед полуфиналом чемпионата Европы против России находилась под бешеным давлением
Об этом сообщает Tribuna.com .
По его словам, сборная Украины по футзалу перед полуфиналом Евро-2022 против России оказалась под большой психологической нагрузкой.
"У меня жена говорит: "Не боишься, если обыграете Россию, что Путин начнет третью мировую?" И она не шутит. Очень большую психологическую нагрузку. А что мы их обыграем – сами россияне уже боятся", - сказал Владыко.
Он констатировал, что украинская команда, проигравшая россиянам со счетом 2:3, впервые оказалась под таким яростным давлением.
"За день, в день матча такого безумного давления никто не получал. Первые моменты, первые стартовые минуты – наверное, вы видели большую нервозность и волнение игроков. Считаю, это нормальный процесс живого человека, у которого сердце, которое через это никогда не проходило. Где-то оно сыграло в пользу самого футзала, его популяризации, раскрутки, но где-то оно сыграло и в минус, потому что ребята получили большую психологическую нагрузку. Они также читают, видят, живут, общаются с родными", - отметил Владико.
- Напомним, 4 февраля в полуфинале Евро-2022 сборная Украины проиграла России со счетом 2:3.
- 6 февраля в матче за третье место чемпионата Европы по футзалу сборная Украины уступила Испанию.
- Также 6 февраля в финальном матче Евро-2022 сборная Португалии победила Россию .
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