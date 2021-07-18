Подробности рассказывает Еспресо.TV .



Ани Лорак, в частности, планирует появиться 16 и 17 августа в Одессе , где ее уже ждут в ITAKA Beach Resort & Night Club. В сети билеты продаются по 900 грн.



Программа певицы называется "Лучшие хиты".





Следует напомнить, что Лорак поддерживала армию страны-агрессора и делала заявления против защитников Украины, выполняя таким образом пропагандистскую функцию в интересах врага.



До отъезда в РФ на выборах президента Украины агитировала за Лонида Кучму (1999) и Виктора Януковича (2004).



Ани Лорак в РФ занимается Филипп Киркоров.



Также она около дружит с семьей представителя Кремля Дмитрия Пескова.



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Однако, из-за открытого конфликта с продюсером Константином Меладзе, которого певица обвинила в сексуальных домогательствах, у Ани Лорак начались осложнения в России. Ей даже сорвали концерт в Москве.



"Как и ожидалось, после того как СБУ пустила в Украину кримнашиста Басту и инициировала исключение Киркорова из черного списка, к нам массово повалила прочая нечисть", - объясняет ситуацию общественный деятель Сергей Стерненко, который известен тем, что активно противодействует гастролям русских в Украине .



"Продолжение следует. Сюда начнут ехать еще больше россиян и предателей. И даже вероятный визит Пореченкова (который под видеозапись показательно стрелял по украинским воинам на Донбассе - ред.) уже не будет шуткой. Это станет реальностью", - добавляет Стерненко.

Напомним, несмотря на большое общественное возмущение в Украине этим летом уже состоялись концерты московских рэпперов Джигана и Басты .

СБУ пропустило их в Украину, несмотря на незаконные посещение украинского Крыма и поддержку оккупации полуострова.