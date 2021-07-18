Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Культура Не Бастой единым. У Ани Лорак запланированы летние концерты в Украине

Не Бастой единым. У Ани Лорак запланированы летние концерты в Украине

18 июля, 2021 воскресенье
18:58
Культура

Скандальная российская певица украинского происхождения Ани Лорак, которая после свержения режима Януковича фактически переселилась в Россию, собирается до конца лета 2021 дать концерты на территории Украины. Это будут первые ее открытые выступления на родине с начала войны

Подробности рассказывает Еспресо.TV .

Ани Лорак, в частности, планирует появиться 16 и 17 августа в Одессе , где ее уже ждут в ITAKA Beach Resort & Night Club. В сети билеты продаются по 900 грн.

Программа певицы называется "Лучшие хиты".


Следует напомнить, что Лорак поддерживала армию страны-агрессора и делала заявления против защитников Украины, выполняя таким образом пропагандистскую функцию в интересах врага.

До отъезда в РФ на выборах президента Украины агитировала за Лонида Кучму (1999) и Виктора Януковича (2004).

Ани Лорак в РФ занимается Филипп Киркоров.

Также она около дружит с семьей представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Читайте также: Как украинские артисты предатели зарабатывают в России

Однако, из-за открытого конфликта с продюсером Константином Меладзе, которого певица обвинила в сексуальных домогательствах, у Ани Лорак начались осложнения в России. Ей даже сорвали концерт в Москве.

"Как и ожидалось, после того как СБУ пустила в Украину кримнашиста Басту и инициировала исключение Киркорова из черного списка, к нам массово повалила прочая нечисть", - объясняет ситуацию общественный деятель Сергей Стерненко, который известен тем, что активно противодействует гастролям русских в Украине .

"Продолжение следует. Сюда начнут ехать еще больше россиян и предателей. И даже вероятный визит Пореченкова (который под видеозапись показательно стрелял по украинским воинам на Донбассе - ред.) уже не будет шуткой. Это станет реальностью", - добавляет Стерненко.

  • Напомним, несмотря на большое общественное возмущение в Украине этим летом уже состоялись концерты московских рэпперов Джигана и Басты .
  • СБУ пропустило их в Украину, несмотря на незаконные посещение украинского Крыма и поддержку оккупации полуострова.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также:
17 июля, 2021 суббота
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине наконец утихнет жара
Россия перебросила на Донбасс
16 июля, 2021 пятница
На оккупированную Луганщину прибывают колонны российской военной техники, - правозащитник
17 июля, 2021 суббота
На Прикарпатье в летнем лагере массово отравились дети
Киев
+33
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.1
    Покупка 27.1
    Продажа 27.34
  • EUR
    Покупка 31.93
    Продажа 32.33
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, воскресенье
18 июля
20:28
Меркель рассказала о сюрреалистических и жутких картинах после наводнений в Германии
20:10
Американские корабли покинули Черное море после учений Sea Breeze
19:55
Нафтали Беннет
В Израиле за нарушение самоизоляции будут привлекать к уголовной ответственности
19:27
Пограничник
Нападение на пограничников на границе с Россией осуществили сотрудники СБУ
19:15
Лидера общего зачета Формулы-1 госпитализировали после столкновения с главным конкурентом
18:38
Преемнику Меркель пришлось извиняться за смех во время речи о жертвах наводнения в Германии
18:12
18 июля на фронте: российские оккупанты дважды нарушили режим "тишины"
17:52
коронавирус
От COVID-19 погибает больше американцев, чем от оружия, гриппа и ДТП вместе взятых, - Bloomberg
17:21
Свитолина вышла замуж за французского теннисиста
Первая ракетка Украины Свитолина сменила фамилию
17:01
Страны ОПЕК + договорились об увеличении добычи нефти
16:35
Месси побил рекорд Роналду в Instagram
16:09
Борис Джонсон
Премьер Британии Джонсон пошел на самоизоляцию
16:00
В законопроекти о каннабисе должен быть четко прописан контроль за выращиванием конопли - Вечер с Николаем Княжицким
15:45
Бельгия открыла границу для украинцев
15:22
Украинец нокаутировал американского боксера в 1-м раунде
14:53
Отдыхающим из Саудовской Аравии в Украине не хватает халяльного мяса
14:36
СБУ вызвала Шойгу и Малофеева для вручения подозрений, - СМИ. КОПИИ повесток
14:17
Привитым "Модерной" будут выдавать международный сертификат о вакцинации
13:55
Вакцина Moderna впервые прибыла в Украину
13:31
На Сумщине неизвестные напали на пограничников и отобрали оружие
13:15
В Донецкой области открылся фестиваль исторических реконструкций
13:00
Падение деревьев на Полесье: на Киевщине погибли 2 человека, на Житомирщине перекрыты автодороги
12:28
Эксклюзив
Пропутинское лобби в Вашингтоне стремится превратить Украину в федерацию и вызвать хаос, - Пионтковский
12:00
Пандемия COVID-19 в Украине: за сутки заразились 299, умерли 9. Снова лидирует Днепр
11:40
Обстрелы на фронте: вчера - 13, сегодня - уже 1
11:11
"Депутату ДНР" отказали в путинских выплатах на детей: родились в Донецке
10:50
Наводнение на западе Германии унесло уже 156 жизней
10:30
Четвертая волна: в Израиле внедряют домашние тесты на коронавирус
10:10
В Днепре повесилась выпускница, не поступившая в вуз
09:39
Обнародован график встреч Тихановской в Вашингтоне
09:17
Оккупанты сбили двух девушек на "зебре" в Макеевке, - соцсети
08:54
Вакцинировано менее 10% украинцев. Это на уровне Африки
08:36
За переезд в села Италии будут выплачивать $33 тыс.
08:15
В Затоке утонул мужчина из Черкасской области. Его сына ищут
07:59
Премьер РФ Мишустин запретил чиновникам выезжать без разрешения из страны, - СМИ
07:18
Сегодня в Одессе будет затруднено движение из-за велопробега
2021, суббота
17 июля
22:50
На Прикарпатье в летнем лагере массово отравились дети
22:29
Объявлен обладатель "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля
22:07
Дело генерала Павловского - это новая атака власти на нашу "оборонку" и элемент российской гибридной войны, - расследование
22:07
Вакцинированный глава Минздрава Великобритании заболел COVID-19
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV