Bacardi Limited – этого прожорливого, безнравственного, корпоративного хищника, который не останавливается ни перед чем, следует переименовать в Barracuda Unlimited.

Компании однозначно следует прекратить поддерживать экономику, оплачивающую вторжение в Украину.

Впрочем, барракуда Bacardi не только откусывает долю рынка и высасывает кровавые деньги, - этот корпоративный хищник еще очень хитер. Компания - настоящий профи в "моральном отмывании". На этикетках ее алкопродукции печатали украинский флаг, пока их не поймали с поличным, а именно когда виски Bacardi продавали на российских прилавках рядом со свежими финиками. Компания заявляла о гуманитарной помощи Украине, получая при этом доходы из России. Кроме того, с сайта Bacardi Limited исчезло обещание о том, что они "приостановили экспорт в Россию и заморозили рекламные инвестиции на рынке", без открытых заявлений по поводу их новой позиции.

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Агентство морального рейтинга (MRA) редко встречает такое откровенное лицемерие в отношениях определенной компании с Россией. Как можно говорить о прекращении экспорта, когда ваши бутылки волшебным образом появляются на полках? Чего стоят ваши донаты Украине, если вы не отказались от поддержки России? Такая одновременная помощь и агрессору, и его жертве - это настоящая грязная ирония.

Речь идет не только о компании, которая просто поступает неправильно. Такие неэтичные поступки, продиктованные прибылью, становятся еще хуже, когда они преподносятся под видом фальшивой солидарности.

В июне MRA призвало к глобальному бойкоту продукции Bacardi: торговых марок Dewar's, William Lawson's, Grey Goose, Martini, Bombay Sapphire, самого бренда Bacardi и всего, что производит компания. Мы поддерживаем Украину, признавая компанию Bacardi спонсором международной войны.

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Каждый, кто поддерживает Украину, должен "подумать, прежде чем сделать глоток". Так что если вам предложат "Кровавую Мэри" из водки Grey Goose группы Bacardi, отвечайте, что вы не заказывали "Кровавую Россию".

Встаньте и скажите, что джин Bombay Sapphire превращает джин с тоником в "Кровавый тоник", а Dewar's превращает скотч с содовой в "Кровавую содовую". Каждый напиток группы Bacardi должен быть ребрендирован в нашем сознании и называться тем, что он есть.

Тогда мы сможем помочь вывести компании из России, вывести Россию из Украины, а Путина - из России.

Специально для Еспресо

Об авторе. Марк Диксон, основатель и глава Агентства морального рейтинга (MRA), цель которого – вывести компании из России, вывести Россию из Украины, Путина из России и диктатуры из мира.