Не атаковать Азовсталь – это манипуляция Путина, - сокомандир полка ССО "Азов Киев"
Сокомандир полка ССО "Азов Киев" Максим Жорин дал комментарий относительно слов Путина не атаковать наземными наступлениями Азовсталь и считает, что это обычная манипуляция и регистрация уже свершившегося и без указаний факта, враг сам не очень хочет идти на штурм наших позиций
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".
Максим Жорин дал комментарий о словах Путина не атаковать наземными наступлениями Азовсталь и отметил, что это произошло и без указаний.
"Российские подразделения уже отказываются идти на штурм Азовстали потому, что они пачками там погибали. По факту Азовсталь уже давно оцеплен еще до того, как Путин это заявил. Поэтому это обычная манипуляция и регистрация свершившегося и без него факта", – подчеркнул сокомандир.
Жорин добавил, что противник очень не хочет штурмовать наши позиции, и последние события свидетельствуют о том, что почти все подразделения врага остались там, где пытались пройти.
- Напомним, 21 апреля сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, что россияне продолжают бомбардировку Азовстали, несмотря на заявление Путина об отказе штурмовать завод
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