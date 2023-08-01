Аристов, Торохтий… Но у нас не только нардепы летают на отдых во время войны. Бывшие чиновники, а ныне топ-менеджеры госкомпаний тоже не отстают. Но власти на это смотрят сквозь пальцы. Любопытно, а почему?

К примеру, бывший первый заместитель министра экономики, а сейчас исполнительный вице-президент по вопросам корпоративной стратегии и развития "Укрнафты" Денис Кудин в этом году уже дважды успел взлетать в ОАЭ, где живет его семья. Источники в Госпогранслужбе говорят, что 23 марта он пересек границу по приказу о командировках в Румынию. На два дня. Но вместо возвращения через 2 дня в Украину Кудин на неделю улетел... в Эмираты. За подобное к Аристову пришла СБУ. А Кудин, вместо общения с СБУ в конце мая отправился еще в одну "командировку" на 4 дня, и снова в Эмираты.

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Для бывших чиновников должности в госкомпаниях это не только способ подработать, но и иметь возможность в любой момент уехать в заграничную "командировку". Интересно, принципиальность президента в отношении Аристова за подделку командировки будет распространяться и на Кудина? Ждем сообщения ДБР! Или это другое?

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И еще одна деталь. Первая поездка за границу совпала с публикацией НАБУ подробностей о махинациях чиновников ФГИУ вокруг Одесского припортового завода и ОГХК. В период этих сделок господин Кудин был... заместителем председателя ФГИУ, его имя всплывало в журналистских расследованиях в контексте ОПЗ, и не исключено, что командировка в Румынию была способом подстраховаться от возможного преследования. Однако в релизе НАБУ его имя не прозвучало, а значит, в Дубай можно было ехать с легким сердцем. Что он и сделал.

А вообще, очень интересно увидеть реакцию на "командировку" Кудина. Президент обещал быть бескомпромиссным. Были ли это не намерения, а шоу только для Аристова, и Кудина это не коснется?

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Об авторе. Борислав Береза, общественный деятель, бывший народный депутат Украины

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