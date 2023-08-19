Пока будем употреблять неточные (я бы сказал, лживые) дефиниции:

- "аннексия" Крыма вместо "оккупация", "попытка аннексии" Крыма или "противоправная аннексия"; - "контрнаступление ВСУ" вместо "летне-осенняя кампания ВСУ"; - "гарантии" безопасности вместо "заверения безопасности", -

можем снова страдать от текущих проблемных моментов, или будущих негативных последствий, вызванных завышенными ожиданиями.

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Это может иметь серьезные отрицательные последствия.

Такие манипулирования нужно немедленно прекратить!

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Об авторе. Валерий Чалый, дипломат, бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США

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