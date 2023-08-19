Не "аннексия", а "оккупация" Крыма
Бардак в головах (и не только рядовых граждан) начинается с манипулирования дефинициями (значениями терминов или понятий)
Пока будем употреблять неточные (я бы сказал, лживые) дефиниции:
- "аннексия" Крыма вместо "оккупация", "попытка аннексии" Крыма или "противоправная аннексия";
- "контрнаступление ВСУ" вместо "летне-осенняя кампания ВСУ";
- "гарантии" безопасности вместо "заверения безопасности", -
можем снова страдать от текущих проблемных моментов, или будущих негативных последствий, вызванных завышенными ожиданиями.
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Это может иметь серьезные отрицательные последствия.
Такие манипулирования нужно немедленно прекратить!
Об авторе. Валерий Чалый, дипломат, бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США
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