НДС в 7% и "упрощенка" для крупного бизнеса: как Совет собирается поддерживать экономику во время военного положения

Об этом рассказали глава комитета Данил Гетманцев и его заместитель Ярослав Железняк в Telegram.



"Речь идет о Комитетской версии #7137-д: на время военного положения крупный бизнес сможет воспользоваться опцией единого налога", – написал Железняк.

Напомним, президент Зеленский поручил правительству максимально ослабить налоги для работы малого и среднего бизнеса.

По словам Гетманцева, законопроект будет предусматривать возможность физическим лицам и предприятиям с оборотом до 10 млрд грн (вместо нынешних 10 млн грн) уплачивать единый налог с оборота в объеме 2% по правилам, установленным для 3-й группы плательщиков единого налога, то есть с увольнением от налога на прибыль, НДС и других платежей.Также законопроект будет предлагать снижение ставки НДС с 20% до 7% и отказ от акциза на горючее на время военного положения, добавил глава комитета.