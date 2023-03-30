Об этом заявил глава финансового комитета Верховной Рады Данила Гетманцев в интервью РБК-Украина .

"Вспомните решение начала 2022 года об отмене акциза и уменьшении ставки НДС до 7% на горючее. Оно привело к выходу рынка в белую? Нет! Нелегальные бочки выросли как грибы после дождя", - отметил он.

Поэтому с 1 июля НДС на горючее возобновится до довоенных ставок, которые были на уровне 20%.

"Я считаю, что снижение этих ставок было огромной ошибкой. Это совершенно никак не повлияло на цену горючее. Это лишь повлияло на заработок трейдеров", - подчеркнул Гетманцев.