НДС на горючее вернут на уровень 20%, его понижение было ошибкой, - Гетманцев
Снижение налога на добавленную стоимость на горючее после начала полномасштабной войны до 7% было ошибкой, поэтому с июля его вернут на уровень 20%
Об этом заявил глава финансового комитета Верховной Рады Данила Гетманцев в интервью РБК-Украина .
"Вспомните решение начала 2022 года об отмене акциза и уменьшении ставки НДС до 7% на горючее. Оно привело к выходу рынка в белую? Нет! Нелегальные бочки выросли как грибы после дождя", - отметил он.
Поэтому с 1 июля НДС на горючее возобновится до довоенных ставок, которые были на уровне 20%.
"Я считаю, что снижение этих ставок было огромной ошибкой. Это совершенно никак не повлияло на цену горючее. Это лишь повлияло на заработок трейдеров", - подчеркнул Гетманцев.
- 18 марта 2022 года вступил в силу закон, которым был временно отменен акциз на горючее и снижена ставка НДС с 20% до 7% на период действия военного положения. Уже 30 августа Верховная Рада приняла за основу законопроект №7668-д, возобновляющий акцизный налог на горючее в Украине. А 21 сентября Верховная Рада во втором чтении приняла этот закон .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.46
Покупка 37.46Продажа 38.34
-
EUR
Покупка 40.3Продажа 41.17
- Актуальное
- Важное