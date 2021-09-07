НБУ зарегистрировал первые официальные коллекторские компании в Украине

Об этом сообщает пресс служба НБУ.



Они зарегистрированы по новому закону, который вступил в силу в июле.



В Украине в 2021 году впервые появилось законодательное регулирование поведения коллекторских компаний и финансовых учреждений во время урегулирования просроченной задолженности по потребительским кредитам.



Национальный банк Украины напомнил компаниям, которые планируют продолжать предоставлять услуги по урегулированию задолженности по потребительским кредитам, о необходимости подать документы для регистрации. Конечным сроком было 13 августа 2021 года.



Требование о регистрации коллекторских компаний появилось с введением 14 июля в действие закона о защите потребителей при урегулировании просроченной задолженности.



По данным НБУ, это позволит реформировать рынок коллекторских услуг в Украине.

С задолженностью украинцев по потребительским кредитам смогут работать исключительно компании с безупречной деловой репутацией, профессионально пригодными руководителями, прозрачной структурой собственности.

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