НБУ зарегистрировал первые официальные коллекторские компании в Украине
Национальный банк Украины зарегистрировал первые пять компаний, которые получили статус коллекторских
Об этом сообщает пресс служба НБУ.
Они зарегистрированы по новому закону, который вступил в силу в июле.
В Украине в 2021 году впервые появилось законодательное регулирование поведения коллекторских компаний и финансовых учреждений во время урегулирования просроченной задолженности по потребительским кредитам.
Национальный банк Украины напомнил компаниям, которые планируют продолжать предоставлять услуги по урегулированию задолженности по потребительским кредитам, о необходимости подать документы для регистрации. Конечным сроком было 13 августа 2021 года.
Требование о регистрации коллекторских компаний появилось с введением 14 июля в действие закона о защите потребителей при урегулировании просроченной задолженности.
По данным НБУ, это позволит реформировать рынок коллекторских услуг в Украине.
С задолженностью украинцев по потребительским кредитам смогут работать исключительно компании с безупречной деловой репутацией, профессионально пригодными руководителями, прозрачной структурой собственности.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.65
Покупка 26.65Продажа 26.9
-
EUR
Покупка 31.5Продажа 31.9
- Актуальное
- Важное