НБУ запускает в обращение памятную монету в честь непобедимого украинского борца Ивана Поддубного
С 5 октября Нацбанк запускает в обращение памятную монету "Иван Поддубный" в честь всемирно известного украинского борца
Об этом сообщает сайт НБУ .
С одной стороны монеты изображен Поддубный с чемпионским поясом и указано годы его жизни, с другой - номинал монеты (2 грн), государственную символику, сцены борьбы и надпись: "Украинский богатырь. Чемпион чемпионов", размещенный вокруг символического изображения земного шара.
Монету выпустили тиражом в 35 тыс. экземпляров, ее диаметр составляет 31 мм, она изготовлена из нейзильбера - сплава меди, никеля и цинка.
Иван Максимович Поддубный родился 26 сентября (8 октября) 1871 года в селе Красеновка в Полтавской области, умер 8 августа 1949 года в Ейске (Краснодарский край), был шестикратным чемпионом мира по борьбе. Окончил спортивную карьеру в 70 лет и за более 40 лет выступлений не проиграл ни одного чемпионата или турнира.
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