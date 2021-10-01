НБУ запускает в обращение памятную монету в честь непобедимого украинского борца Ивана Поддубного

Об этом сообщает сайт НБУ .



С одной стороны монеты изображен Поддубный с чемпионским поясом и указано годы его жизни, с другой - номинал монеты (2 грн), государственную символику, сцены борьбы и надпись: "Украинский богатырь. Чемпион чемпионов", размещенный вокруг символического изображения земного шара.



Монету выпустили тиражом в 35 тыс. экземпляров, ее диаметр составляет 31 мм, она изготовлена из нейзильбера - сплава меди, никеля и цинка.



Иван Максимович Поддубный родился 26 сентября (8 октября) 1871 года в селе Красеновка в Полтавской области, умер 8 августа 1949 года в Ейске (Краснодарский край), был шестикратным чемпионом мира по борьбе. Окончил спортивную карьеру в 70 лет и за более 40 лет выступлений не проиграл ни одного чемпионата или турнира.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb