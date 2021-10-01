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НБУ запускает в обращение памятную монету в честь непобедимого украинского борца Ивана Поддубного

1 октября, 2021 пятница
13:07
Культура

С 5 октября Нацбанк запускает в обращение памятную монету "Иван Поддубный" в честь всемирно известного украинского борца

Об этом сообщает сайт НБУ .

С одной стороны монеты изображен Поддубный с чемпионским поясом и указано годы его жизни, с другой - номинал монеты (2 грн), государственную символику, сцены борьбы и надпись: "Украинский богатырь. Чемпион чемпионов", размещенный вокруг символического изображения земного шара.

Монету выпустили тиражом в 35 тыс. экземпляров, ее диаметр составляет 31 мм, она изготовлена из нейзильбера - сплава меди, никеля и цинка.

Иван Максимович Поддубный родился 26 сентября (8 октября) 1871 года в селе Красеновка в Полтавской области, умер 8 августа 1949 года в Ейске (Краснодарский край), был шестикратным чемпионом мира по борьбе. Окончил спортивную карьеру в 70 лет и за более 40 лет выступлений не проиграл ни одного чемпионата или турнира.

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