НБУ запретит банкам зачислять российские рубли на депозиты физлиц

Об этом сообщили в НБУ, передает "Интерфакс-Украина" .



Запрет вводится с целью привести регулятивно-правовые акты НБУ в соответствие с законом 1618-IX, который запрещает привлечение на территории Украины депозитов или предоставление займов кредитов в валюте государства-агрессора.



Изменения приняты постановлением правления НБУ №103 от 8 октября 2021 года.



Ранее, в октябре 2017 года, Нацбанк запретил операции с российскими банкнотами и монетами, на которых изображены символы, здания, памятники археологии, архитектуры, истории, расположенные на оккупированных Россией территориях Украины, или написан текст относительно оккупации Россией территорий Украины.



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