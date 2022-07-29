НБУ запретил обменникам показывать курс валют на уличных табло

Об этом пишет НБУ.

"Появились негативные тенденции со спекулятивными признаками в небанковском сегменте наличного валютного рынка. Так, небанковские учреждения, осуществляющие торговлю валютными ценностями в наличной форме, начали искусственно повышать курс в наличном сегменте валютного рынка, поддерживая тем самым существование "банкоматного туризма". Такое повышение курса выглядит безосновательным на фоне относительной стабилизации спроса и предложения в безналичном сегменте валютного рынка и может свидетельствовать об исключительно спекулятивных подходах к курсообразованию небанковскими учреждениями", – пишет Нацбанк.

Учитывая это, с целью минимизации спекуляций и создания действительно конкурентной среды НБУ ужесточил требования к небанковским учреждениям по организации торговли наличной валютой.

"Информация об установленных курсах купли и продажи иностранных валют должна предоставляться населению в стандартизированном виде в четко определенном формате – копии приказа (распоряжения) об установлении курсов купли и продажи иностранных валют. Эта информация будет размещаться исключительно в кассах учреждений и их структурных подразделений. В то же время небанковским финансовым учреждениям и операторам почтовой связи запрещается информировать об установленных курсах покупки и продажи иностранных валют вне касс учреждений и их структурных подразделений, привлекая к ним дополнительное чрезмерное внимание любыми цифровыми значениями или символами", - отмечают в Нацбанке.

Кроме того, в НБУ приняли решение, что для контроля за соблюдением небанковскими финансовыми учреждениями и операторами почтовой связи порядка осуществления валютных операций и обеспечения безопасности в период действия военного положения процесс купли-продажи валют должен осуществляться с обязательным ведением видеонаблюдения. Также будут пересмотрены технические условия относительно касс для повышения безопасности.

В НБУ подчеркнули, что эти изменения не касаются банков, поскольку на сегодняшний день "практически не зафиксировано ими злоупотреблений в сфере осуществления торговли валютными ценностями в наличной форме".

"Однако в случае обнаружения таких злоупотреблений аналогичное регулирование будет введено и для банковских учреждений", - добавляют в Нацбанке.

Напомним, утром 29 июля доллар в обменниках можно купить по 41,50 грн, а евро – по 42,10 грн

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