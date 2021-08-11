НБУ выпустит четыре памятные монеты по случаю 30-летия Независимости Украины

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.



"По случаю годовщины Независимости нашего государства Национальный банк введет в обращение четыре памятные монеты" К 30-летию Независимости Украины "из серии" Возрождение украинской государственности ", - говорится в сообщении.



В частности, НБУ с 10 августа выпустит монеты номиналом 5 гривен из нейзильбера, украшенную цветной печатью и тампопечатью, тиражом 50 тыс. Штук. С 17 августа выпустят монету номиналом 10 гривен из серебра, украшенный кольоторовим печатью и тампопечатью, тиражом 3 тыс. Штук; номиналом 50 гривен из серебра, украшенный локальной позолотой, тиражом 500 штук; номиналом 250 гривен из золота тиражом в 400 штук.



Кроме того, к празднику НБУ вычеканят новую инвестиционную монету "30 лет Независимости Украины" номиналом 1 гривна из серебра. Она будет введена в обращение 17 августа 2021 тиражом 15 тыс. штук.



По словам директора Департамента денежного обращения НБУ Виктора Зайвенко, первую памятную монету, посвященную 30-летию Независимости Украины, украинцы смогут приобрести с 10 августа в интернет-магазине нумизматической продукции, а впоследствии - у банков дистрибьюторов по продаже памятных монет и сувенирной продукции.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb