НБУ выпустил памятную монету в честь украинской оперной певицы Соломии Крушельницкой
К 150-летию украинской оперной певицы Соломии Крушельницкой Национальный банк Украины выпустил памятную монету
Об этом информирует в фейсбуке Государственное агентство Украины по искусствам и художественному образованию .
"Национальный банк Украины выпустил сувенирную монету к 150-летию Соломии Крушельницкой", - говорится в заявлении пресс-службы.
Сообщается, что памятную монету номиналом в 2 гривны можно будет приобрести с 19 октября.
На аверсе монеты изображена певица в сценическом образе Аиды, вблизи стилизованной кулисы украшенной декоративным орнаментом.
"На реверсе – портрет Соломии Крушельницкой, справа от которого – стилизованное крыло бабочки, символизирующее один из самых известных образов певицы в опере "Мадам Баттерфляй"", - добавляют в ведомстве.
- Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины решил почтить 150-летие выдающейся оперной певицы Соломии Крушельницкой выпуском специальной юбилейной монеты.
- 23 сентября Украина отметила день рождение выдающейся украинки, львовянки, обладательницы уникального лирико-драматического сопрано диапазоном почти в три октавы Соломии Крушельницкой.
- К 150-летию Соломии Крушельницкой создали сайт о ее жизни.
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