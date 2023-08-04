НБУ выпустил памятную монету 10 грн с изображением ЗРК Patriot

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Монета продолжает серию "Вооруженные Силы Украины". Она не является коллекционной и будет в обращении вместе с другими 10-гривневыми монетами, обязательна к приему для всех видов наличных платежей и зачислению на счета.

Тираж монеты по ЗРК Patriot будет составлять 10 млн штук – это 6% от текущего количества монет номинала 10 грн.

До конца 2023 года планируется введение в обращение еще двух памятных монет, одна из которых будет посвящена ВСУ.