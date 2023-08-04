НБУ выпустил памятную монету 10 грн с изображением ЗРК Patriot
Нацбанк выпустил памятную монету ПВО – надежный щит Украины с изображением ЗРК Patriot. Презентация состоялась 4 августа в канун Дня Воздушных сил
Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Монета продолжает серию "Вооруженные Силы Украины". Она не является коллекционной и будет в обращении вместе с другими 10-гривневыми монетами, обязательна к приему для всех видов наличных платежей и зачислению на счета.
Тираж монеты по ЗРК Patriot будет составлять 10 млн штук – это 6% от текущего количества монет номинала 10 грн.
До конца 2023 года планируется введение в обращение еще двух памятных монет, одна из которых будет посвящена ВСУ.
- 1 июня НБУ по случаю Дня защиты детей выпустил памятную 5-гривневую монету под названием "Рожденный в Украине".
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