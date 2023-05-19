НБУ выпустил монету, посвященную Силам поддержки ВСУ

Об этом идет речь на сайте НБУ.

"Наша новая монета несет определенный символ – посвящение и благодарность отдельному роду сил, чрезвычайно важному для обороноспособности страны. Ее ежедневное присутствие в повседневной жизни украинцев будет иметь мощный посыл – напоминание о героизме и подвигах Вооруженных Сил Украины, о тех, благодаря кому в нашей стране снова наступит мир", – сказал Глава Национального банка Андрей Пышный.

Он отметил, что каждый гражданин вносит свой вклад и приближает общую Победу. Силы поддержки ВСУ поддерживают боеспособность армии и помогают сдерживать давление оккупантов, освобождать от них украинскую землю.

Андрей Пышный также подчеркнул, что введением в обращение новой монеты Национальный банк продолжает практику чеканки оборотных памятных монет с изображением военной символики.

Как и все другие оборотные монеты Украины, оборотная памятная монета "Силы поддержки Вооруженных Сил Украины" обязательна к приему по ее номиналу для всех видов наличных платежей.