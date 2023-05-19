НБУ выпустил монету, посвященную Силам поддержки ВСУ
Монета по своим характеристикам идентична обычной оборотной монете номиналом 10 гривен образца 2018 года. В то же время ее реверс тематический, посвященный военнослужащим Сил поддержки
Об этом идет речь на сайте НБУ.
"Наша новая монета несет определенный символ – посвящение и благодарность отдельному роду сил, чрезвычайно важному для обороноспособности страны. Ее ежедневное присутствие в повседневной жизни украинцев будет иметь мощный посыл – напоминание о героизме и подвигах Вооруженных Сил Украины, о тех, благодаря кому в нашей стране снова наступит мир", – сказал Глава Национального банка Андрей Пышный.
Он отметил, что каждый гражданин вносит свой вклад и приближает общую Победу. Силы поддержки ВСУ поддерживают боеспособность армии и помогают сдерживать давление оккупантов, освобождать от них украинскую землю.
Андрей Пышный также подчеркнул, что введением в обращение новой монеты Национальный банк продолжает практику чеканки оборотных памятных монет с изображением военной символики.
Как и все другие оборотные монеты Украины, оборотная памятная монета "Силы поддержки Вооруженных Сил Украины" обязательна к приему по ее номиналу для всех видов наличных платежей.
- Национальный банк прогнозирует рост ВВП Украины в 2023 году на 2,0%, а размер международных резервов страны до конца 2023 года видит на уровне $34,5 млрд.
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