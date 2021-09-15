НБУ выпустил монету к столетию Украинского свободного университета

Об этом сообщает Радио Свобода .

"Украинский свободный университет стал научным и образовательной институтом для украинской диаспоры, которая не хотела терять свою идентичность. Изменив три европейских города и восстановившись в послевоенном Мюнхене, университет сей день остается центром знаний об Украине в Европе. Он стремится быть интеллектуальным мостом между Украиной и государствами ЕС ", - сообщили в пресс-службе Нацбанка.

По данным НБУ, тираж медали - 10 тыс. Штук, диаметр - 35 мм, материал - нейзильбер.

"На аверсе медали на зеркальном фоне вверху - надпись" Украина ", под которым год чеканки - 2021; малый Государственный герб Украины (слева на фоне фрагмента флага Украины), фрагмент флага Европейского союза (справа), в центре - схема изменения места расположение университета в разные временные промежутки и надписи: Вена / 1921 / Прага / 1921 / Мюнхен / 1945; внизу на матовом фоне - лавровая ветвь. на реверсе медали на зеркальном фоне размещен логотип университета (вверху) по центру - стилизованное изображение моста как символа , что объединяет разные стороны, народы, страны и т.д.; надписи: 100 лет (под мостом), Украинский свободный университет (внизу полукругом) ", - говорится в описании.

Украинский свободный университет был основан в Вене в начале 1921 года, впоследствии было принято решение о переводе в Прагу. Торжественное открытие в Праге состоялось 23 октября 1921. Первым ректором заведения стал литературовед и языковед Александр Колесса.



В течение межвоенного периода преподавателями УСУ были: Августин Волошин, Дмитрий Антонович, Дмитрий Дорошенко, Вадим Щербакивский, Иван Борковский, Иван Панкевич.

После Второй мировой войны УСУ переместился в Мюнхен, работает и сейчас. УСУ - единственный украинский вуз за пределами Украины, сумел сохранить непрерывность учебного процесса.