НБУ ввел в свободное обращение памятную монету "Госспецсвязи" номиналом 5 грн и выпустил медаль "СБУ"
Национальный банк Украины сегодня, 9 августа, ввел в свободное обращение памятную монету "Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины" номиналом 5 грн и выпустил медаль "Службы безопасности Украины"
Об этом сообщил Национальный банк Украины .
Как сообщает НБУ, с 9 августа 2022 года введена в обращение памятная монета "Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины".
Монета номиналом 5 грн выпущена тиражом в 20 тыс. штук. На ней изображена эмблема Госспецсвязи, печатные платы, зеркальный абрис Украины с ключом – символом криптографической защиты информации.
Также Нацбанк сообщил о выпуске памятной медали "Службы безопасности Украины", тираж которой составляет 25 тыс. штук. На медали изображено центральное здание СБУ и надпись "Заботимся о вашей безопасности!".
- Ранее сообщалось, что НБУ вводит в свободное обращение памятные монеты номиналом 10 гривен основанной в 1918 году серии "Вооруженные силы Украины".
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