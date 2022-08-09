Об этом сообщил Национальный банк Украины .

Как сообщает НБУ, с 9 августа 2022 года введена в обращение памятная монета "Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины".

Монета номиналом 5 грн выпущена тиражом в 20 тыс. штук. На ней изображена эмблема Госспецсвязи, печатные платы, зеркальный абрис Украины с ключом – символом криптографической защиты информации.

Также Нацбанк сообщил о выпуске памятной медали "Службы безопасности Украины", тираж которой составляет 25 тыс. штук. На медали изображено центральное здание СБУ и надпись "Заботимся о вашей безопасности!".

Ранее сообщалось, что НБУ вводит в свободное обращение памятные монеты номиналом 10 гривен основанной в 1918 году серии "Вооруженные силы Украины".

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