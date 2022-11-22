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НБУ ввел в обращение памятную монету в честь украинского философа Григория Сковороды

22 ноября, 2022 вторник
14:57
Культура

Нацбанк ввел в обращение двадцатигривневую монету, посвященную 300-летию украинского философа Григория Сковороды

Об этом информирует Министерство культуры и информационной политики .

"К 300-летию Григория Сковороды Нацбанк вводит в обращение монету, посвященную украинскому философу Григорию Сковороде", - пишет пресс-служба.

Номинал монеты "Сад божественных песен" 20 гривен.

На реверсе монеты изображена метафорическая художественно-образная композиция: под вишней – парень играет на свирели, а рядом книга – символический мир Г. Сковороды; вокруг – зеркальные символические фигуры, пытающиеся ухватить философа, и надпись – "мир ловил меня и не поймал".

На аверсе монеты символический стилизованный фонтан, наполняющий водой различные сосуды, метафоры человека и человеческой души.

"С одной стороны, они все разного размера, следовательно, неравны. С другой, – все они наполнены, поэтому равны. Каждый сосуд имеет разный объем, но получает достаточно воды для своего наполнения (пластическое воплощение графического рисунка Г. Сковороды "Неровное всем равенство…"). Над животворным фонтаном "прорастают райские" деревья, формирующие сад божественных песен, вокруг которых "растекаются" строки из сборника "Сад божественных песен", - разъяснили в Минкульте.

  • Вакарчук пожертвовал 350 тыс. грн на восстановление музея Сковороды Харьковской области, который уничтожили оккупанты.
  • Во Львове откроют выставку "Мудрость как оружие" к 300-летию Сковороды. Выставка будет включать произведения живописи, графики, декоративного и современного искусства, ткачество.
  • К 300-летию Григория Сковороды подготовили подборку событий и проектов, которые помогут открыть культового философа с новой стороны.
  • Ранее к 150-летию украинской оперной певицы Саломеи Крушельницкой Национальный банк Украины выпустил памятную монету.

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Общество
Украина
НБУ
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