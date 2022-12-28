НБУ ввел в обращение памятную монету, посвященную поэту-юмористу Павлу Глазовому

Об этом сообщает Музей денег Национального банка Украины.

"Национальный банк, продолжая серию "Выдающиеся личности Украины", 28 декабря 2022 года вводит в обращение памятную монету "Павел Глазовой", посвященную одному из самых популярных украинских поэтов-юмористов, заслуженному деятелю искусств Украины, лауреату премии имени Остапа Вишни (1988), первому лауреату премии имени Петра Сагайдачного (1996 год) – Павлу Прокофьевичу Глазовому", – пишет пресс-служба.

Двухгривневую монету изготовили из нейзильбера: масса – 12,8 г, диаметр – 31,0 мм, тираж – 30 000 штук. Сообщается, что категория качества чеканки – "специальный анциркулейтед", а группа монеты – рифленая.

На аверсе на зеркальном фоне размещена надпись полукругом "Украина", справа – малый Государственный герб и год чеканки монеты – 2022. В центре на фоне стилизованной раскрытой книги – кресло-качалка, над которым пролетает муза художника (поэта-сатирика), справа театральные маски , которые символизируют театр жизни, в которой поэт разоблачает и высмеивает негативные явления А внизу полукругом номинал монеты, справа – логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.

На реверсе монеты размещены на фоне учебника в шаржевом стиле – портрет поэта-юмориста, вокруг надписи: Улыбки, Басни, Юморески. Слева и справа на зеркальном фоне – образы героев его юморесок, а внизу имя и годы жизни поэта – 1922-2004.

Нацбанк ввел в обращение двадцатигривневую монету, посвященную 300-летию украинского философа Григория Сковороды.

19 декабря Сбербанк представил эксклюзивную серию из пяти монет: Русский военный корабель, Чернобаевка, Тракторные войска, Украина в моем сердце и Паляница.

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