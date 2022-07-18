НБУ ввел в обращение памятную монету "Ой у лузі червона калина"
18 июля НБУ ввел в обращение памятную монету "Ой у лузі червона калина" номиналом 5 и 10 гривен
Об этом сообщает Национальный банк Украины
18 июля НБУ ввел в обращение памятную монету "Ой у лузі червона калина". Эта монета уже вторая в серии "Бессмертная моя, Украина", созданной во время развязанной Россией полномасштабной войны в Украине.
Монета была изготовлена номиналами 5 и 10 гривен. Монета номиналом 5 грн изготовлена из нейзильбера с запланированным тиражом до 250 тыс. шт. (в том числе до 75 тыс. шт. выпустят в 2022 году). Монета номиналом 10 грн изготовлена из серебра и будет иметь тираж до 5 тыс. шт. (в том числе до 2,5 тыс. шт войдет в обращение еще в этом году).
Как сообщают в банке, на аверсе монеты (что является результатом работы художника Дмитрия Кривоноса и скульпторов Святослава Иваненко и Владимира Атаманчука) изображена стилизованная композиция: защитники разных поколений - казак, сечевой стрелок и современный воин Вооруженных Сил Украины поднимают калину - поэтичный символ Украины, крона которой напоминает очертания границ. Вверху полукругом надпись: "А ми тую червону калину підіймемо!" На реверсе на зеркальном фоне наверху продолжение песни: "А ми нашу славну Україну, гей, гей розвеселимо!" В центре изображена ветка – лист и ягоды калины.
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