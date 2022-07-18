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НБУ ввел в обращение памятную монету "Ой у лузі червона калина"

18 июля, 2022 понедельник
15:11
война с Россией

18 июля НБУ ввел в обращение памятную монету "Ой у лузі червона калина" номиналом 5 и 10 гривен

Об этом сообщает Национальный банк Украины

18 июля НБУ ввел в обращение памятную монету "Ой у лузі червона калина". Эта монета уже вторая в серии "Бессмертная моя, Украина", созданной во время развязанной Россией полномасштабной войны в Украине.

Монета была изготовлена номиналами 5 и 10 гривен. Монета номиналом 5 грн изготовлена из нейзильбера с запланированным тиражом до 250 тыс. шт. (в том числе до 75 тыс. шт. выпустят в 2022 году). Монета номиналом 10 грн изготовлена из серебра и будет иметь тираж до 5 тыс. шт. (в том числе до 2,5 тыс. шт войдет в обращение еще в этом году).

Как сообщают в банке, на аверсе монеты (что является результатом работы художника Дмитрия Кривоноса и скульпторов Святослава Иваненко и Владимира Атаманчука) изображена стилизованная композиция: защитники разных поколений - казак, сечевой стрелок и современный воин Вооруженных Сил Украины поднимают калину - поэтичный символ Украины, крона которой напоминает очертания границ. Вверху полукругом надпись: "А ми тую червону калину підіймемо!" На реверсе на зеркальном фоне наверху продолжение песни: "А ми нашу славну Україну, гей, гей розвеселимо!" В центре изображена ветка – лист и ягоды калины.

  • 8 июля Эстонский банк Eesti Pank запустил в продажу монету, которую посвятил Украине
  • 4 июня в Ватикане была выпущена серебряная монета в поддержку Украины. Известно, что дизайн монеты разработали художницы Ориетта Росси и Даниэла Лонго. Всю прибыль от ее продаж используют на помощь Украине.

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